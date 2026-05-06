Forint és euró: kedvező az együttállás, érdemes lehet a nyaralásra gondolni

A nyaralási szezon közeledtével egyre többen figyelik az euró árfolyamát , hiszen nem mindegy, milyen szinten sikerül beszerezni az utazáshoz szükséges devizát. Az elmúlt napokban a forint látványosan erősödött: szerdán rövid időre a 360-as szint alá is benézett az euróval szemben, ami négyéves csúcsnak számít.

Erős a forint a korábbi hónapokban látottakhoz képest, ez sokakban felvetheti azt, hogy érdemes a nyaralásra eurót váltani (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán

Erősödött a forint az áprilisi kamatdöntés után

A mostani árfolyammozgás hátterében több tényező is áll. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa legutóbbi ülésén nem változtatott az alapkamaton , amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt, összhangban a piaci várakozásokkal. A kamatfolyosó sem módosult: az egynapos betéti kamat 5,25, míg a hitelkamat 7,25 százalék maradt.

A kamatdöntést követően a forint erősödni kezdett, amit az is támogatott, hogy az infláció a vártnál kedvezőbben alakult. Bár továbbra is vannak inflációs kockázatok, a jegybank jelenlegi kommunikációja alapján a fókusz a forint stabilitásának megőrzésén és az árstabilitáson van.

Ugyanakkor a nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan. Az iráni konfliktus és az ebből fakadó energiapiaci feszültségek ismét volatilitást hozhatnak a devizapiacokra, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.

Nem csak az árfolyam számít

A nyaralási célú euróvásárlásnál nem kizárólag az aktuális árfolyam a fontos. Legalább ennyit számít, hogy hol és milyen szolgáltatón keresztül váltunk pénzt.

A hírekben szereplő árfolyamok jellemzően bankközi árak, amelyektől az utcai pénzváltók és bankok árfolyamai akár jelentősen is eltérhetnek. Emiatt érdemes előre összehasonlítani a különböző szolgáltatók ajánlatait, különösen nagyobb összeg esetén.

Egy 2000 eurós váltásnál akár több tízezer forintos különbség is lehet attól függően, hol történik a tranzakció.

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy nem érdemes teljesen készpénz nélkül útnak indulni. Bár Magyarországon és Európa számos részén fejlett a bankkártyás infrastruktúra, még nyugat-európai országokban is előfordulhatnak olyan helyek – kisebb üzletek, piacok, múzeumok vagy helyi szolgáltatók –, ahol kizárólag készpénzt fogadnak el.