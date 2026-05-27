Van miből fizetnie az Unicum-gyártónak, vajon mennyi lesz az osztalék?

Kereskedési időben tette közzé közgyűlési meghívóját és negyedéves jelentését az Unicum-gyártó. A társaság nettó eredménye felülmúlta a profitterveket. Így elvi akadálya nincs, hogy az osztalékpapírnak számító Zwack idén is bőkezű legyen. A közzétételek után az árfolyam minimális mínuszba csúszott, s 36 300 forinton jegyezték a részvényt.

Kulcsszerepben az Unicum / Fotó: Vémi Zoltán

A társaság július másodikán tartja évi rendes közgyűlését, ahol többek közt az osztalékról is döntenek. A piac már hónapok óta találgatja, vajon mekkora osztalékot fizet a társaság a tavalyelőtti 1400 forint és a tavalyi 1500 forint után.

Ha csupán a léptékre hagyatkozunk, akkor idén 1600 forint következne.

Sokan ennél is magasabb kifizetésben reménykednek. De akár a tavalyi 1500 forint is bő 4 százalékos osztalékhozammal kecsegtetne a mostani árszinteken.