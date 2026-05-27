Van miből fizetnie az Unicum-gyártónak, vajon mennyi lesz az osztalék?

Megbízható osztalékfizető a Zwack., ráadásul a lezárt üzleti év eredménye felülmúlta a profitterveket. Hónapok óta spekulálnak az osztalékra az Unicum-gyártó részvényesei, akik július elején szavazhatnak.
Faragó József
2026.05.27, 12:35
Frissítve: 2026.05.27, 13:17

Kereskedési időben tette közzé közgyűlési meghívóját és negyedéves jelentését az Unicum-gyártó. A társaság nettó eredménye felülmúlta a profitterveket. Így elvi akadálya nincs, hogy az osztalékpapírnak számító Zwack idén is bőkezű legyen. A közzétételek után az árfolyam minimális mínuszba csúszott, s 36 300 forinton jegyezték a részvényt.

Kulcsszerepben az Unicum / Fotó: Vémi Zoltán

Osztalékra várnak az Unicum-gyártó részvényesei

A társaság július másodikán tartja évi rendes közgyűlését, ahol többek közt az osztalékról is döntenek. A piac már hónapok óta találgatja, vajon mekkora osztalékot fizet a társaság a tavalyelőtti 1400 forint és a tavalyi 1500 forint után. 

Ha csupán a léptékre hagyatkozunk, akkor idén 1600 forint következne.

Sokan ennél is magasabb kifizetésben reménykednek. De akár a tavalyi 1500 forint is bő 4 százalékos osztalékhozammal kecsegtetne a mostani árszinteken.

Amint az a jelentésből kitűnik, a társaság a 2025/2026-os üzleti évben 3,179 milliárd forint adózott eredményt ért el, mely 190 millió forinttal, 6,4 százalékkal magasabb a bázisnál. A tárgyévre az előző üzleti évvel nagyságrendileg megegyező eredményszint elérését tervezték, ám

 a tényleges teljesítmény jelentősen felülmúlta a profittervet. 

Az eredmény növekedése elsősorban a társaság meghatározó profittermelő márkája, az Unicum értékesítési volumenében bekövetkezett számottevő bővüléssel magyarázható. A termékértékesítésből származó bevétel 90 százalékban a hazai piachoz kötődik.

  • A bruttó árbevétel 39,6 milliárd forint volt, ami 812 millió forintos, 2,1 százalékos növekedés. 
  • A nettó értékesítés (jövedéki adó, valamint DRS visszaváltási díj nélküli árbevétel) 24,432 milliárd forint volt, ami 1,6 százalékos növekedés. 
    A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 20,941 milliárd forint lett, s ez 3,7 százalékos bővülés. 
  • A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 666 millió forinttal, 4,4 százalékkal nőtt. Ezen belül a prémium termékek árbevétele 6,8 százalékkal emelkedett, míg a minőségi termékek árbevétele 3,1 százalékkal csökkent. 

Az exportot tekintve:

  • a stratégiailag kiemelt jelentőségű országok közül Romániában és a Duty Free-ben jelentősen növekedett az árbevétel, 
  • míg Olaszországban, Németországban és Szlovákiában érezhető visszaesés történt. 

