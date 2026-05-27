Van miből fizetnie az Unicum-gyártónak, vajon mennyi lesz az osztalék?
Kereskedési időben tette közzé közgyűlési meghívóját és negyedéves jelentését az Unicum-gyártó. A társaság nettó eredménye felülmúlta a profitterveket. Így elvi akadálya nincs, hogy az osztalékpapírnak számító Zwack idén is bőkezű legyen. A közzétételek után az árfolyam minimális mínuszba csúszott, s 36 300 forinton jegyezték a részvényt.
Osztalékra várnak az Unicum-gyártó részvényesei
A társaság július másodikán tartja évi rendes közgyűlését, ahol többek közt az osztalékról is döntenek. A piac már hónapok óta találgatja, vajon mekkora osztalékot fizet a társaság a tavalyelőtti 1400 forint és a tavalyi 1500 forint után.
Ha csupán a léptékre hagyatkozunk, akkor idén 1600 forint következne.
Sokan ennél is magasabb kifizetésben reménykednek. De akár a tavalyi 1500 forint is bő 4 százalékos osztalékhozammal kecsegtetne a mostani árszinteken.
Amint az a jelentésből kitűnik, a társaság a 2025/2026-os üzleti évben 3,179 milliárd forint adózott eredményt ért el, mely 190 millió forinttal, 6,4 százalékkal magasabb a bázisnál. A tárgyévre az előző üzleti évvel nagyságrendileg megegyező eredményszint elérését tervezték, ám
a tényleges teljesítmény jelentősen felülmúlta a profittervet.
Az eredmény növekedése elsősorban a társaság meghatározó profittermelő márkája, az Unicum értékesítési volumenében bekövetkezett számottevő bővüléssel magyarázható. A termékértékesítésből származó bevétel 90 százalékban a hazai piachoz kötődik.
- A bruttó árbevétel 39,6 milliárd forint volt, ami 812 millió forintos, 2,1 százalékos növekedés.
- A nettó értékesítés (jövedéki adó, valamint DRS visszaváltási díj nélküli árbevétel) 24,432 milliárd forint volt, ami 1,6 százalékos növekedés.
A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 20,941 milliárd forint lett, s ez 3,7 százalékos bővülés.
- A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 666 millió forinttal, 4,4 százalékkal nőtt. Ezen belül a prémium termékek árbevétele 6,8 százalékkal emelkedett, míg a minőségi termékek árbevétele 3,1 százalékkal csökkent.
Az exportot tekintve:
- a stratégiailag kiemelt jelentőségű országok közül Romániában és a Duty Free-ben jelentősen növekedett az árbevétel,
- míg Olaszországban, Németországban és Szlovákiában érezhető visszaesés történt.