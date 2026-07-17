Új HR-vezetőnek kell levezényelnie a BMW-nél a kirúgásokat – tovább tart a „Kína-hatás” a bajor autógyártónál is, ezrek kerülhetnek az utcára

Folytatódik a müncheni központú vállalat átalakulása: alig nyolc héttel azután, hogy Milan Nedeljković átvette a vezérigazgatói posztot Oliver Zipse utódjaként, új vezető kerül a humánerőforrás-terület élére is – írja a Merkur.de. A BMW felügyelőbizottsága a Lufthansa-csoporthoz tartozó Brussels Airlines vezetőjét, Dorothea von Boxberget választotta a HR-igazgatói pozícióra. Elődje, Ilka Horstmeier a vállalat közleménye szerint „a felügyelőbizottsággal egyetértésben és a zökkenőmentes utódlás érdekében” adja át tisztségét.

A BMW müncheni központja: a hatalmas gyár mellett található a cég főhadiszállása valamint vállalati múzeuma is

Fotó: Wikipedia Commons

Nehéz időszakban érkezik az új HR-vezető a BMW-hez

A vezetőváltás egy olyan időszakban történik, amikor a BMW egyszerre néz szembe vezetői átalakulással és komoly üzleti kihívásokkal. A bajor autógyártó hosszú éveken át az európai versenytársak egyik legsikeresebb szereplőjének számított, ám az utóbbi hónapokban jelentősen romlott a helyzete.

A kínai értékesítések meredek visszaesése miatt a BMW június közepén visszavonta idei eredményvárakozását. Erre reagálva Milan Nedeljković vezérigazgató szigorúbb költségcsökkentő intézkedéseket helyezett kilátásba, amelyek részeként akár 7500 munkahely is megszűnhet a vállalatcsoportnál.

A jelenlegi tervek szerint Ilka Horstmeier még részt vesz a leépítés mértékéről szóló tárgyalásokban, míg Dorothea von Boxberg feladata lehet a döntések gyakorlati végrehajtása.

A vállalat vezetése és az üzemi tanács jelenleg a háttérben egyeztet a költségcsökkentési program részleteiről. Július végére üzemi gyűlést hívtak össze Münchenben, addigra megszülethet a vonatkozó megállapodás is. Ez lehetőséget adhat az új HR-vezetőnek arra, hogy a szervezeti átalakításokat már saját elképzelései szerint hajtsa végre, és ne egy már folyamatban lévő programba kelljen menet közben bekapcsolódnia.

A kínai verseny miatt elkerülhetetlen a szerkezeti átalakulás

A BMW nyíltan elismeri, hogy költségeinek csökkentése elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyképes maradjon a kínai autógyártókkal szemben. A kínai autógyártás egyre nagyobb nyomást fejt ki az európai, különösen a német autóiparra, aminek legutóbb látott jele, hogy mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a kínai autóexport áttört egy lélektani határt: júniusban egymillió járművet exportáltak gyártóik.