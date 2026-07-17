Itt a Netflix-sztori vége, szakad az árfolyam, rettenetes számokat közölt a streaming-multi, bizonytalan a jövője
A Netflix részvényei csütörtökön több mint 8 százalékot estek, annak ellenére, hogy a streamingóriás a várakozásoknak megfelelő eredményeket tett közzé. A befektetőket azonban csalódással töltötte el a vállalat előrejelzése, amely szerint a bevételnövekedés a következő negyedévben három éve nem látott mélypontra lassulhat.
A cég a harmadik negyedévre éves összevetésben 11,7 százalékos árbevétel-növekedést prognosztizált, ami elmarad a Wall Street elemzőinek konszenzusától, és 2023 óta a leglassabb bővülést jelentené.
Hiába az áremelések
A részvények a tőzsdezárás utáni kereskedésben estek, noha a Netflix második negyedéves eredményei nagyrészt megfeleltek az elemzői várakozásoknak.
- A vállalat szerint az év első felében végrehajtott áremelések jól működtek:
- ezek, valamint a növekvő reklámbevételek hatására az árbevétel éves alapon 13 százalékkal, 12,6 milliárd dollárra emelkedett a második negyedévben.
- A Netflix arra számít, hogy reklámbevételei 2026-ban megduplázódnak, és elérik a mintegy 3 milliárd dollárt.
Nyomás alatt szakad az árfolyam
A vállalat egyre nagyobb nyomás alatt áll: részvényeinek árfolyama január óta 21 százalékkal csökkent, folytatva azt a lejtmenetet, amely tavaly év közepi csúcsa óta több mint 250 milliárd dollárral apasztotta a Netflix piaci értékét.
A befektetők az erősödő verseny, valamint a vállalat stratégiájával kapcsolatos bizonytalanságok miatt aggódnak, különösen azután, hogy a Netflix sikertelenül próbálta felvásárolni a Warner Bros Discoveryt (WBD).
A Netflix ajánlatát végül a Paramount múlta felül, amit több elemző úgy értékelt, hogy a vállalat irányváltásra készül. A Netflix ugyanis hagyományosan saját maga építette fel üzletágait, nem pedig felvásárlások révén növekedett.
Ezt követően a cég a Roku felvásárlásának lehetőségét is vizsgálta, ám végül azt a Fox szerezte meg.
Ez tovább erősítette azokat a kétségeket, hogy a Netflix mennyire bízik jelenlegi stratégiájában, illetve hogyan kíván megbirkózni az egyre erősebb versenytársakkal
A Netflix jelentős összegeket fordít élő közvetítésekre és sporteseményekre, hogy diverzifikálja kínálatát, és csökkentse függőségét az igény szerinti (on-demand) streamingtől, amelynek köszönhetően a világ egyik legnagyobb szórakoztatóipari vállalatává vált.
- Az első fél évben a megtekintett tartalmak összesített ideje 2 százalékkal, több mint 97 milliárd órára nőtt.
- Ez meghaladja a 2025 első felében mért 1,5 százalékos bővülést, annak ellenére, hogy olyan népszerű sportesemények, mint a labdarúgó-világbajnokság, rivális streamingplatformokon és televíziós csatornákon voltak elérhetők.
Az idei áremelések – többek között az Egyesült Államokban, Mexikóban és Spanyolországban – az amerikai standard előfizetés havi díját 17,99 dollárról 19,99 dollárra emelték. Emellett
a Netflix minden előfizetési csomag árát növelte, valamint megemelte az egy előfizetéshez kapcsolódó további felhasználók díját is.
A Netflix már nem közli az előfizetői számokat
A vállalat már nem teszi közzé negyedévente az előfizetői számokat, így nem lehet pontosan megállapítani, hogy az áremelések milyen hatással voltak az új ügyfelek számának alakulására.
A cég utóbbi időben videós podcastokból és YouTube-tartalmakból is bővítette kínálatát. Emellett együttműködéseket kötött olyan kiadókkal, mint a Condé Nast, a Hearst és a People, hogy életmóddal kapcsolatos tartalmakat is kínáljon.
- Csütörtökön a vállalat szűkítette 2026-os teljes éves árbevételi előrejelzését: a korábbi 51–51,4 milliárd dolláros sávot fenntartva 13–14 százalékos éves növekedéssel számol.
- Emellett változatlanul 31,5 százalékos üzemi eredményhányadot (operating margin, az üzemi eredmény és az árbevétel aránya) vár.
A Netflix részvényei már az áprilisi gyorsjelentés után is jelentősen estek, miután a vállalat csalódást keltő pénzügyi előrejelzést adott, valamint bejelentette, hogy Reed Hastings alapító júniusban lemond az igazgatótanács elnöki posztjáról.