Osztalékspekulációk mozgathatják az Unicum-gyártót
Szerdán délelőtt másfél órán belül 400 forintot esett, majd 500 forintot emelkedett a Zwack árfolyama. Fundamentális hírt nem illeszthetünk a meredek oldalazáshoz. Ám az Unicum-gyártó piacán már megindultak az osztalékspekulációk. Tavalyelőtt 1400 forintot fizetett részvényenként, tavaly 1500 forintot. A fórumozó kisbefektetők idén ennél is magasabb osztalékban reménykednek.
Már az Unicum-gyártó osztalékára spekulálnak
Szerdán nyitáskor egy közel 5 milliós kötés 35 200 forintos áron, bő 1 százalékos mínuszba tolta a Zwackot. Majd egy óra múlva egy 350 ezer forintos vétel tornászta minimális pluszba 35 700 forinton a kurzust. Az árfolyam az elmúlt egy hónapban 34 800 és 35 800 forint között sávozott. A piac már azt találgatja, vajon mekkora osztalékot fizet a társaság a tavalyelőtti 1400 forint és a tavalyi 1500 forint után.
Ha csupán a léptékre hagyatkozunk, akkor 1600 forint következne.
De sokan ennél is magasabb kifizetésben reménykednek. Akár a tavalyi 1500 forint is bő 4 százalékos osztalékhozammal kecsegtetne a mostani árszinteken.
Felpörgették a profitot
Legutóbb február elején jelentett a társaság. Bár a bevételek alig nőttek az első három negyedévben, mégis sikerült felpörgetni a nyereséget.
A Zwack Unicum bruttó árbevétele a 2025–2026-os üzleti év december végén lezárt első három negyedében az előző év azonos időszakához mérten 1 százalékkal, 34,47 milliárd forintra, míg a nettó értékesítés – a jövedéki adó, valamint visszaváltási díj nélküli árbevétel – 0,9 százalékkal, 21,24 milliárd forintra nőtt.
Sikerült megfogniuk a költségeket: az anyag jellegű ráfordítások 3,2 százalékkal csökkentek, így a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal 65 százalékra nőtt.
A működési eredmény 10,6 százalékkal, 4,55 milliárd forintra,
az adózott nyereség pedig 9,3 százalékkal, 3,776 milliárd forintra nőtt.