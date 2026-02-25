Deviza
befektetés
osztalék
Zwack
kispapír
tőzsde

Osztalékspekulációk mozgathatják az Unicum-gyártót

Tavaly 1500 forintot fizetett részvényenként a Zwack. Idén ennél is magasabb osztalékban reménykednek az Unicum-gyártó részvényesei, miután a háromnegyed éves számok azt mutatták, hogy szerény árbevétel-növekedés mellett is felpörgött a profit. Köszönhetően a költségek kordában tartásának.
Faragó József
2026.02.25, 17:46
Frissítve: 2026.02.25, 18:14

Szerdán délelőtt másfél órán belül 400 forintot esett, majd 500 forintot emelkedett a Zwack árfolyama. Fundamentális hírt nem illeszthetünk a meredek oldalazáshoz. Ám az Unicum-gyártó piacán már megindultak az osztalékspekulációk. Tavalyelőtt 1400 forintot fizetett részvényenként, tavaly 1500 forintot. A fórumozó kisbefektetők idén ennél is magasabb osztalékban reménykednek. 

Unicumgyártó
Mennyit fizet az Unicum-gyártó? / Fotó: Vémi Zoltán

Már az Unicum-gyártó osztalékára spekulálnak

Szerdán nyitáskor egy közel 5 milliós kötés 35 200 forintos áron, bő 1 százalékos mínuszba tolta a Zwackot. Majd egy óra múlva egy 350 ezer forintos vétel tornászta minimális pluszba 35 700 forinton a kurzust.  Az árfolyam az elmúlt egy hónapban 34 800 és 35 800 forint között sávozott. A piac már azt találgatja, vajon mekkora osztalékot fizet a társaság a tavalyelőtti 1400 forint és a tavalyi 1500 forint után. 

Ha csupán a léptékre hagyatkozunk, akkor 1600 forint következne.

De sokan ennél is magasabb kifizetésben reménykednek. Akár a tavalyi 1500 forint is bő 4 százalékos osztalékhozammal kecsegtetne a mostani árszinteken.

 ZWACK részvény
ZWACK részvény17:20:00
Árfolyam: 35 600 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 5 964 200 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Felpörgették a profitot

Legutóbb február elején jelentett a társaság. Bár a bevételek alig nőttek az első három negyedévben, mégis sikerült felpörgetni a nyereséget. 

A Zwack Unicum bruttó árbevétele a 2025–2026-os üzleti év december végén lezárt első három negyedében az előző év azonos időszakához mérten 1 százalékkal, 34,47 milliárd forintra, míg a  nettó értékesítés – a jövedéki adó, valamint visszaváltási díj nélküli árbevétel – 0,9 százalékkal, 21,24 milliárd forintra nőtt.  

Sikerült megfogniuk a költségeket: az anyag jellegű ráfordítások 3,2 százalékkal csökkentek, így a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal 65 százalékra nőtt. 

A működési eredmény 10,6 százalékkal, 4,55 milliárd forintra,  

az adózott nyereség pedig 9,3 százalékkal, 3,776 milliárd forintra nőtt.

