Osztalékspekulációk mozgathatják az Unicum-gyártót

Szerdán délelőtt másfél órán belül 400 forintot esett, majd 500 forintot emelkedett a Zwack árfolyama. Fundamentális hírt nem illeszthetünk a meredek oldalazáshoz. Ám az Unicum-gyártó piacán már megindultak az osztalékspekulációk. Tavalyelőtt 1400 forintot fizetett részvényenként, tavaly 1500 forintot. A fórumozó kisbefektetők idén ennél is magasabb osztalékban reménykednek.

Mennyit fizet az Unicum-gyártó? / Fotó: Vémi Zoltán

Már az Unicum-gyártó osztalékára spekulálnak

Szerdán nyitáskor egy közel 5 milliós kötés 35 200 forintos áron, bő 1 százalékos mínuszba tolta a Zwackot. Majd egy óra múlva egy 350 ezer forintos vétel tornászta minimális pluszba 35 700 forinton a kurzust. Az árfolyam az elmúlt egy hónapban 34 800 és 35 800 forint között sávozott. A piac már azt találgatja, vajon mekkora osztalékot fizet a társaság a tavalyelőtti 1400 forint és a tavalyi 1500 forint után.

Ha csupán a léptékre hagyatkozunk, akkor 1600 forint következne.

De sokan ennél is magasabb kifizetésben reménykednek. Akár a tavalyi 1500 forint is bő 4 százalékos osztalékhozammal kecsegtetne a mostani árszinteken.