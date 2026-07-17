Ami örömöt okoz a vásárlóknak a magyar boltokban, az egyre súlyosabb válságba taszítja az állattartókat

Erőteljesen bővült az Európai Unió tejkínálata az elmúlt egy évben. A növekedés 2025 második felében gyorsult fel, 2026 első négy hónapjában pedig a beszállított tej mennyisége több mint 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – derül ki az Európai Bizottság uniós agrárpiacokról készített, 2026. júliusi rövid távú előrejelzéséből. A kibocsátás úgy emelkedik, hogy közben az uniós tejhasznú tehénállomány tovább zsugorodik. Közben a termelői árak jelentősen estek, az energia-, szállítási és csomagolási költségek emelkedése egyre nagyobb nyomást helyez az állattartók válára.

Nehéz helyzetben az állattartók, miután az uniós túltermelés miatt, zuhannak az árak, miközben a költségeik folyamatosan nőnek Fotó: Havran Zoltán

A termelés bővülését tehát nem az állatok számának növekedése, hanem az egy tehénre jutó tejhozam javulása okozza. A Bizottság 2026-ban 2,4 százalékos hozamnövekedésre számít.

Változatlan állatállomány, javuló hozamok

A termelékenység 2025-ös javulásához több kedvező körülmény járult hozzá. A megfelelő időjárás miatt nőtt a takarmányok rendelkezésre állása és javult azok minősége, miközben a legeltetésre épülő nagy tejtermelő térségekben az átlagosnál jobb volt a gyepek állapota. A gazdaságok jövedelmezősége is elegendő mozgásteret biztosított a termelés fenntartásához.

Amennyiben a gyepterületek állapota nem romlik jelentősen, a tejhozamok az év további részében is emelkedhetnek - jósolta a Bizottság. Az elmúlt hónapok aszályos és magas hőmérsékletű időjárása viszont jelentősen befolyásolhatta tehenészetek termelékenységét. Minden esetre, július elején a Bizottság még 1,6 százalékos uniós tejtermelés-növekedést várt 2026-ra, vagyis a bővülés üteme szerintük hasonló lehet a tavalyihoz. A növekedést elsősorban Németország, Hollandia, Franciaország, Belgium és Lengyelország biztosíthatja, ahol 2026 első negyedévében továbbra is erőteljesen emelkedett a tejfelvásárlás.

A nagyobb kínálat már lenyomta a tejárakat

A tejkínálat gyors növekedésére a piac már 2025 utolsó negyedévében reagált. A nyerstej uniós ára csökkenésnek indult, ahogy a feldolgozókhoz egyre nagyobb mennyiség érkezett. A jelentés szerint az árak jelenleg már stabilizálódás jeleit mutatják, de a gazdálkodók költséghelyzete ismét romolhat.