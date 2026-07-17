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tőzsde
Magyar Telekom
OTP

Az OTP vezetésével lefordult a BUX, csak a Magyar Telekom emelkedik

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Gyengült péntek reggel a BUX. A hazai blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom erősödött.
Murányi Ernő
2026.07.17, 09:22
Frissítve: 2026.07.17, 09:31

Eléggé negatív hangulatban várták a meghatározó európai részvényindexek a pénteki tőzsdenyitást, a DAX-tól a francia CAC 40-en és a brit FTSE 100-on keresztül egészen a páneurópai Euro STOXX 50-ig valamennyi tőzsdemutató masszív mínuszba csúszott. 

Magyar Telekom
Esik az OTP, csak a Magyar Telekom emelkedik / Fotó: Kapitány István / Facebook

A vén kontinens piacait nyomasztja a csütörtöki amerikai és a pénteki ázsiai kereskedés, illetve a mesterséges intelligenciához köthető részvények újabb gyengülési hulláma, valamint a Közel-Keleten folyamatosan jelenlévő háborús feszültség, amely felfelé hajthatja az olajárakat. A frankfurti DAX lassan már mintegy 5 százalékkal került lejjebb múlt heti, 25 900 pontos történelmi csúcsától.

Mindehhez képest a BUX is előző napi záróértékéhez mérten 0,4 százalékkal lejjebb, 141 568 ponton kezdte a tőzsdenapot. A Magyar Telekom kivételével gyengére sikerült a blue chipek rajtja. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei 0,7 százalékos lefordulással, 44 860 forinton startoltak el. 

 OTP részvény
OTP részvény11:04:45
Árfolyam: 44 840 HUF -350 / -0,78 %
Forgalom: 1 012 104 470 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai már visszafogottabban gyengültek, az árfolyam 0,2 százalékkal, 4152 forintra csúszott vissza, holott a Brent hordónkénti jegyzése 0,4 százalékkal, 84,55 dollárra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény11:08:21
Árfolyam: 4 150 HUF -12 / -0,29 %
Forgalom: 300 424 096 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter egy tapodtat sem mozdult előző napi 12 070 forintos záróárától.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:07:46
Árfolyam: 12 010 HUF -60 / -0,5 %
Forgalom: 125 102 150 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei viszont 0,4 százalékkal, 2640 forintra drágultak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:01:37
Árfolyam: 2 612 HUF -18 / -0,69 %
Forgalom: 57 790 336 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint izmosodott csütörtökhöz képest, igaz, hogy mindössze 0,1 százalékkal. Az eurót továbbra is 360 forint felett, egészen pontosan 361,67 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

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