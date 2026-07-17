Az OTP vezetésével lefordult a BUX, csak a Magyar Telekom emelkedik
Eléggé negatív hangulatban várták a meghatározó európai részvényindexek a pénteki tőzsdenyitást, a DAX-tól a francia CAC 40-en és a brit FTSE 100-on keresztül egészen a páneurópai Euro STOXX 50-ig valamennyi tőzsdemutató masszív mínuszba csúszott.
A vén kontinens piacait nyomasztja a csütörtöki amerikai és a pénteki ázsiai kereskedés, illetve a mesterséges intelligenciához köthető részvények újabb gyengülési hulláma, valamint a Közel-Keleten folyamatosan jelenlévő háborús feszültség, amely felfelé hajthatja az olajárakat. A frankfurti DAX lassan már mintegy 5 százalékkal került lejjebb múlt heti, 25 900 pontos történelmi csúcsától.
Mindehhez képest a BUX is előző napi záróértékéhez mérten 0,4 százalékkal lejjebb, 141 568 ponton kezdte a tőzsdenapot. A Magyar Telekom kivételével gyengére sikerült a blue chipek rajtja.
Az OTP részvényei 0,7 százalékos lefordulással, 44 860 forinton startoltak el.
A Mol papírjai már visszafogottabban gyengültek, az árfolyam 0,2 százalékkal, 4152 forintra csúszott vissza, holott a Brent hordónkénti jegyzése 0,4 százalékkal, 84,55 dollárra nőtt.
A Richter egy tapodtat sem mozdult előző napi 12 070 forintos záróárától.
A Magyar Telekom részvényei viszont 0,4 százalékkal, 2640 forintra drágultak.
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A forint izmosodott csütörtökhöz képest, igaz, hogy mindössze 0,1 százalékkal. Az eurót továbbra is 360 forint felett, egészen pontosan 361,67 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.