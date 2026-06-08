Új nagytulajdonos ébresztgeti a BÉT Csipkerózsikáját - megtöltik végre tartalommal az alvó papírt?
Átlépte az 5 százalékos bejelentési korlátot dr. Morvai László az SOS Medical ügyvezetője – tette közzé a tőzsde honlapján a Nutex. Tipikus alvó papír a Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé. Ma afféle üres tőzsdei társaságnak számít, melyet SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal, ha valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva így lépne tőzsdére.
Felébred az alvó papír?
Lévén szó üres társaságról, minden részvényesi átrendeződésnek jelentősége lehet. Talán az is érdekes, hogy
a szegedi székhelyű SOS Medical általános házi orvosi és járóbeteg-ellátással foglalkozik.
Különös tekintettel arra, hogy annak idején az előd Humet gyógyászati kutató-fejlesztő cég volt.
Nyilván valami sztori és tevékenység kelthetné életre a alvó papírt.
A hírre bő 5 százalékos felpattanással reagált a piac, s a kurzus 13-ról 13,7 forintra emelkedett.
OTP-pakettből profitálnak
Idén áprilisban tette közzé a társaság a tavalyi éves jelentését. Ebből kitűnik, hogy tavaly az árbevételük a félmillió forintot közelítette, ám
a pénzügyi eredménysoron bő félmilliárdos pluszt ért el.
A pozitív érték oka legnagyobb részben a társaság tulajdonában lévő likvid tőzsdei részvények (döntően OTP-részvények) fordulónapi átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség volt.
Ennek köszönhető, hogy a társaság tavaly közel félmilliárd forintos eredményt ért el. Évek óta az OTP-részvények átértékelése tolja a profitot.
Néha belengetik az osztalékot
A részvény tavasszal hívta fel magára a figyelmet, amikor 25 forintos osztalékjavaslatot terjesztettek a közgyűlés elé. Ez akkor 171 százalékos osztalékhozammal kecsegtetett. Ám a közgyűlés végül nem állapított meg osztalékot. Érdekes, hogy tavalyelőtt decemberben az igazgatóság tett 25 forintos osztalékjavaslatot, akkor 17,8 forintos árfolyam mellett. Ám ez sem valósult meg.
A részvény egyébként 2011-ben fizetett utoljára.
Akkor részvényenként 10 forintot, 130 forintos árszinten.