Nutex

Már megint bivaly osztalékkal hergeli a piacot a Nutex

Részvényesi javaslatra hívták össze a közgyűlést. A részvényenként 25 forintos osztalék 171 százalékos hozamot ígér.
Faragó József
2026.03.25, 17:16

Részvényenként 25 forintos osztalékról szavazhat az április 20-ra összehívott Nutex közgyűlés. A kispapír 14,6 forinton zárta a múlt hetet. Így 171 százalékos lehet az osztalékhozam. Láttunk már ilyet: tavalyelőtt decemberben az igazgatóság tett 25 forintos osztalékjavaslatot, akkor 17,8 forintos árfolyam mellett. Ahogy akkor, úgy most is pattant a kurzus az osztalékhírre. Eztúttal közel 5 százalékot.

Volt már 25 forintos osztalékjavaslat

Osztalékról szavazkatnak

Részvényesi kezdeményezésre hívta össze április 20-ra a közgyűlést a Nutex. A meghívó szerint az első napirendi pont:

javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a társaság fizessen minden egyes részvényosztályba tartozó 6 forint névértékű részvény után 25 forintos osztalékot az eredménytartalékból. 

A társaság utoljára 2011-ben fizetett osztalékot. Ennek ellenére várható volt az árfolyamhatás:

  • a 2024-es javaslat nyomán 18 forint alól 27 forint közelébe lőtt ki a kurzus. 
  • Most, a hétfői nyitásban közel 5 százalékot emelkedve pattant a BÉT nyertesek listájának élére a Nutex.

Hétfőn délben már 15,25 forinton jegyezték a részvényt. Így 163 százalékra morzsolódott a várható osztalékhozam. 

Tipikus alvó papír

A Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé, ma afféle 

üres tőzsdei társaságnak számít, SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal, 

melynek révén valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva léphetne tőzsdére.

Tipikus alvó papír, mely időnként élénk forgalommal felriad, jellemzően hírháttér nélkül. 

Az egy részvényre jutó saját tőke, a BÉT adatai alapján, 31 forint feletti. Vagyis 

a jelenlegi árszinteken jelentősen alulértékelt a részvény. 

OTP-pakettből profitálnak

Tavaly szeptember végén tette közzé a társaság a féléves jelentését. Ebből kitűnik, hogy a tavalyi első fél évben a társaság árbevétele a negyedmillió forintot közelítette, ám 

a pénzügyi eredménysoron bő negyedmilliárd forintos pluszt ért el.

A pozitív érték oka legnagyobb részben a társaság tulajdonában lévő likvid tőzsdei részvények (döntően OTP-részvények) fordulónapi átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség volt.

Ennek köszönhető, hogy a társaság a tavalyi első fél évben 115 millió forintos eredményt ért el, szemben a bázisidőszak 152 milliójával. De már a tavalyelőtti eredményt is az OTP-részvények átértékelése tolta a tavalyival megegyező árbevétel mellett.

  

