Már megint bivaly osztalékkal hergeli a piacot a Nutex

Részvényenként 25 forintos osztalékról szavazhat az április 20-ra összehívott Nutex közgyűlés. A kispapír 14,6 forinton zárta a múlt hetet. Így 171 százalékos lehet az osztalékhozam. Láttunk már ilyet: tavalyelőtt decemberben az igazgatóság tett 25 forintos osztalékjavaslatot, akkor 17,8 forintos árfolyam mellett. Ahogy akkor, úgy most is pattant a kurzus az osztalékhírre. Eztúttal közel 5 százalékot.

Volt már 25 forintos osztalékjavaslat

Osztalékról szavazkatnak

Részvényesi kezdeményezésre hívta össze április 20-ra a közgyűlést a Nutex. A meghívó szerint az első napirendi pont:

javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a társaság fizessen minden egyes részvényosztályba tartozó 6 forint névértékű részvény után 25 forintos osztalékot az eredménytartalékból.

A társaság utoljára 2011-ben fizetett osztalékot. Ennek ellenére várható volt az árfolyamhatás:

a 2024-es javaslat nyomán 18 forint alól 27 forint közelébe lőtt ki a kurzus.

Most, a hétfői nyitásban közel 5 százalékot emelkedve pattant a BÉT nyertesek listájának élére a Nutex.

Hétfőn délben már 15,25 forinton jegyezték a részvényt. Így 163 százalékra morzsolódott a várható osztalékhozam.