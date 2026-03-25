Már megint bivaly osztalékkal hergeli a piacot a Nutex
Részvényenként 25 forintos osztalékról szavazhat az április 20-ra összehívott Nutex közgyűlés. A kispapír 14,6 forinton zárta a múlt hetet. Így 171 százalékos lehet az osztalékhozam. Láttunk már ilyet: tavalyelőtt decemberben az igazgatóság tett 25 forintos osztalékjavaslatot, akkor 17,8 forintos árfolyam mellett. Ahogy akkor, úgy most is pattant a kurzus az osztalékhírre. Eztúttal közel 5 százalékot.
Osztalékról szavazkatnak
Részvényesi kezdeményezésre hívta össze április 20-ra a közgyűlést a Nutex. A meghívó szerint az első napirendi pont:
A társaság utoljára 2011-ben fizetett osztalékot. Ennek ellenére várható volt az árfolyamhatás:
- a 2024-es javaslat nyomán 18 forint alól 27 forint közelébe lőtt ki a kurzus.
- Most, a hétfői nyitásban közel 5 százalékot emelkedve pattant a BÉT nyertesek listájának élére a Nutex.
Hétfőn délben már 15,25 forinton jegyezték a részvényt. Így 163 százalékra morzsolódott a várható osztalékhozam.
Tipikus alvó papír
A Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé, ma afféle
üres tőzsdei társaságnak számít, SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal,
melynek révén valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva léphetne tőzsdére.
Tipikus alvó papír, mely időnként élénk forgalommal felriad, jellemzően hírháttér nélkül.
Az egy részvényre jutó saját tőke, a BÉT adatai alapján, 31 forint feletti. Vagyis
a jelenlegi árszinteken jelentősen alulértékelt a részvény.
OTP-pakettből profitálnak
Tavaly szeptember végén tette közzé a társaság a féléves jelentését. Ebből kitűnik, hogy a tavalyi első fél évben a társaság árbevétele a negyedmillió forintot közelítette, ám
a pénzügyi eredménysoron bő negyedmilliárd forintos pluszt ért el.
A pozitív érték oka legnagyobb részben a társaság tulajdonában lévő likvid tőzsdei részvények (döntően OTP-részvények) fordulónapi átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség volt.
Ennek köszönhető, hogy a társaság a tavalyi első fél évben 115 millió forintos eredményt ért el, szemben a bázisidőszak 152 milliójával. De már a tavalyelőtti eredményt is az OTP-részvények átértékelése tolta a tavalyival megegyező árbevétel mellett.