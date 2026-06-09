Magyar Péter és az erős forint is azonnal nyomot hagyott a háztartások befektetésein – állampapír helyett ide tették pénzüket a magyarok

Óvatosabbá váltak befektetéseikkel a hazai háztartások a jelentős politikai átrendeződést és azzal együtt óriási forintralit hozó április során – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, hétfőn közzétett adataiból. A lakosság hazai kibocsátású értékpapírokban tartott vagyona szerény mértékben tudott csak bővülni, ami kizárólag a magyar eszközök hozamának köszönhető, a megtakarítók ugyanis bő fél év után először nagyobb tételt váltottak vissza befektetéseikből.

A választások környékén elfordult az állampapírtól, más befektetést keresett a lakosság / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

A magyar állampapírban, hazai kibocsátású vállalati és pénzintézeti kötvényekben, jelzáloglevélben, befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett társaságok részvényeiből álló lakossági értékpapír-portfólió 0,2 százalékkal, 31 543,3 milliárd forintra bővült a középső tavaszi hónapban.

A háztartások közel 144 milliárd forinttal csökkentették magyar eszközökben meglévő kitettségüket, ami 2025 szeptembere óta az első nagy visszaváltási hullámnak számít. A hazai befektetések tavasszal jól fialtak, a 200 milliárd forintos hozamok így ellensúlyozni tudták a tőkekivonás hatását, emelkedő pályán tartva a kisbefektetői összvagyont.

Az MBH Bank elemzése szerint áprilisban a már az országgyűlési választásokat megelőzően kezdődő, majd a választások után felgyorsuló forinterősödés, valamint a tőzsdei részvények árfolyam-emelkedése mozgatta legerőteljesebben mind a háztartások, mind a nem pénzügyi vállalatok klasszikus megtakarítási állományait.

Kitáraztak magyar állampapírból a háztartások

A visszaváltások leginkább a magyar állampapírokat érintették, ahonnan valamivel több mint 181 milliárd forint megtakarítás távozott.

A kiáramlás zöme az egy évnél rövidebb lejáratú papírokból történt, innen 155 milliárd forintnál is nagyobb összeg távozott egy hónap alatt, miközben az ennél hosszabb forintos állampapírokból további 20 milliárd forint szivárgott el. A devizában kibocsátott állampapírokból további ötmilliárd forintot vettek vissza a tulajdonosok.

A jókora tőkemozgások következtében a lakosság kezében lévő magyar állampapír-állomány szűk másfél százalékkal, 14 ezermilliárd forint alá esett vissza.