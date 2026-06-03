A gigantikus liftfúzió az első emeletre ért: a Kone részvényesei megszavazták a TKE felvásárlását

Egy fontos részgyőzelmet már aratott a finn Kone azzal, hogy részvényesei szerdán megszavazták a rivális német TK Elevator felvásárlását, egyúttal jóváhagyták az ehhez szükséges részvénykibocsátást is. Mint arról beszámoltunk, a Kone április végén tette meg 29,4 milliárd eurós ajánlatát a korábban a Thyssenkrupp kötelékébe tartozott, de onnan 2020-ban kiszakadt és önállósodott TK Elevatorra, amit annak tulajdonosai pozitívan fogadtak.

A Kone espoo-i központjában mernek nagyot álmodni / Fotó: AFP

Az ügylet nyélbe ütése azonban nem lesz egyszerű, a vállalati jóváhagyások után is legalább egy-másfél év szükséges ahhoz, hogy a felvásárlást engedélyezzék az eljáró hatóságok, az EU esetében ez az Európai Bizottságot jelenti. A lift- és mozgólépcsőgyártás piacán ugyanis kevés a szereplő, a két nagy monstrum egybeolvadásával pedig a szektor legnagyobb vállalata jönne létre, maga mögé utasítva az amerikai Otist és a svájci Schindlert.

A Kone túl nagyra nőne a felvásárlással

A Kone–TK számos régióban túlzott erőfölényhez juthatna, így versenyjogi szempontból is aggályos helyzet alakulna ki. Ezzel tisztában is vannak az érintettek. Ilkka Hara, a Kone pénzügyi igazgatója az akvizíciós folyamat részének nevezte, hogy meg kell válniuk egyes földrajzi érdekeltségeiktől, de az kétségtelen, hogy nincs olyan pont a világon, ahol ennek a párosnak ne lenne valamilyen érintettsége.

A fúziót a hatékonysági szempontok és az éves szinten akár 700 millió eurós megtakarítással járó szinergiák kihasználása vezérelte, valamint az, hogy a finnek megerősítsék jelenlétüket az amerikai piacon. A Kone részvényesei a szerdai rendkívüli közgyűlésen mindent megszavaztak, ez mondjuk nem volt vitás, hiszen a 74 százaléknyi szavazati joggal rendelkező nagytulajdonosok előzetesen már áldásukat adták a frigyre, ami egyébként csak kétharmados támogatottságot igényelt.

A jóváhagyás szerint a Kone ötmilliárd eurót fizet készpénzben a TK Elevator közvetlen tulajdonosának, a Luxemburgban bejegyzett Vertical Topco II S.A. nevű társaságnak, amely amúgy a TKE-t privatizáló

Advent International,

Cinven,

RAG Foundation

és néhány kisebb magántőke-társaság és arab állami alap tulajdonát képezi. A Kone átvállalja a TKE 9,2 milliárd eurós adósságának törlesztését, továbbá a tőzsdei árfolyam függvényében legfeljebb 270 millió B osztályú részvényt bocsát ki, 15,2 milliárd euró értékben.