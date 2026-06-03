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felvásárlás
felvonó
Kone
mozgólépcső
lift

A gigantikus liftfúzió az első emeletre ért: a Kone részvényesei megszavazták a TKE felvásárlását

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A világ legnagyobb lift- és mozgólépcsőgyártó vállalatának létrehozásában mérföldkőhöz értek a szereplők. A finn Kone részvényesei megszavazták a német TK Elevatorra tett 29,4 milliárd eurós ajánlatot, de az igazi erőpróba csak most következik: meg kell győzniük a versenyhatóságokat, hogy a frigy nem jár a piac aránytalan koncentrációjával.
Kriván Bence
2026.06.03, 16:20
Frissítve: 2026.06.03, 16:33

Egy fontos részgyőzelmet már aratott a finn Kone azzal, hogy részvényesei szerdán megszavazták a rivális német TK Elevator felvásárlását, egyúttal jóváhagyták az ehhez szükséges részvénykibocsátást is. Mint arról beszámoltunk, a Kone április végén tette meg 29,4 milliárd eurós ajánlatát a korábban a Thyssenkrupp kötelékébe tartozott, de onnan 2020-ban kiszakadt és önállósodott TK Elevatorra, amit annak tulajdonosai pozitívan fogadtak. 

Kone Espoo
A Kone espoo-i központjában mernek nagyot álmodni / Fotó: AFP

Az ügylet nyélbe ütése azonban nem lesz egyszerű, a vállalati jóváhagyások után is legalább egy-másfél év szükséges ahhoz, hogy a felvásárlást engedélyezzék az eljáró hatóságok, az EU esetében ez az Európai Bizottságot jelenti. A lift- és mozgólépcsőgyártás piacán ugyanis kevés a szereplő, a két nagy monstrum egybeolvadásával pedig a szektor legnagyobb vállalata jönne létre, maga mögé utasítva az amerikai Otist és a svájci Schindlert. 

A Kone túl nagyra nőne a felvásárlással 

A Kone–TK számos régióban túlzott erőfölényhez juthatna, így versenyjogi szempontból is aggályos helyzet alakulna ki. Ezzel tisztában is vannak az érintettek. Ilkka Hara, a Kone pénzügyi igazgatója az akvizíciós folyamat részének nevezte, hogy meg kell válniuk egyes földrajzi érdekeltségeiktől, de az kétségtelen, hogy nincs olyan pont a világon, ahol ennek a párosnak ne lenne valamilyen érintettsége.

A fúziót a hatékonysági szempontok és az éves szinten akár 700 millió eurós megtakarítással járó szinergiák kihasználása vezérelte, valamint az, hogy a finnek megerősítsék jelenlétüket az amerikai piacon. A Kone részvényesei a szerdai rendkívüli közgyűlésen mindent megszavaztak, ez mondjuk nem volt vitás, hiszen a 74 százaléknyi szavazati joggal rendelkező nagytulajdonosok előzetesen már áldásukat adták a frigyre, ami egyébként csak kétharmados támogatottságot igényelt. 

A jóváhagyás szerint a Kone ötmilliárd eurót fizet készpénzben a TK Elevator közvetlen tulajdonosának, a Luxemburgban bejegyzett Vertical Topco II S.A. nevű társaságnak, amely amúgy a TKE-t privatizáló

  • Advent International,
  • Cinven,
  • RAG Foundation

és néhány kisebb magántőke-társaság és arab állami alap tulajdonát képezi. A Kone átvállalja a TKE 9,2 milliárd eurós adósságának törlesztését, továbbá a tőzsdei árfolyam függvényében legfeljebb 270 millió B osztályú részvényt bocsát ki, 15,2 milliárd euró értékben. 

Brüsszel meggyőzésével akadhatnak még problémák

Addig is nagy erőkkel dolgoznak a szabályozó hatóságokhoz benyújtandó engedélyezési dokumentáció összeállításán, s felállítanak egy közös csapatot az integrációs terv részleteinek kimunkálásához, jelentette be Philippe Delorme Kone-vezérigazgató a rendkívüli közgyűlést követő sajtótájékoztatón. 

Az Advent és a Cinven együttesen nagyjából egyharmados részesedéssel és a szavazati jogok mintegy 18 százalékával rendelkezik majd az egyesített vállalatban, s kapnak egy-egy helyet a Kone igazgatótanácsában. Egy füst alatt Ranjan Sent, az Advent ügyvezető partnerét és Bruno Schicket, a Cinven társügyvezető partnerét be is szavazták a testületbe.

A tavalyi üzleti évben a Kone és a TK Elevator együtt 20,5 milliárd eurós fogalmat bonyolítottak le, 

melynek 65 százaléka karbantartási szolgáltatásokból és modernizálásból származott. Éves üzemi nyereségük meghaladta a 2,7 milliárd eurót. Együtt 3,2 millió egységet felügyelnek és javítanak.

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