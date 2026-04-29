A finneké lehet a világ legnagyobb liftvállalata – gigantikus ajánlatot tettek német riválisukra

A német TK Elevatorért több mint 20 milliárd eurót is kész kiadni finn riválisa, hogy a világ legnagyobb felvonó- és mozgólépcsőgyártó társaságává léphessen elő. A Kone terjeszkedési szándékait legfeljebb a versenyhatóságok hiúsíthatják meg az amúgy is kevés szereplős liftpiacon.
Kriván Bence
2026.04.29, 16:14
Frissítve: 2026.04.29, 18:50

A Kone egy 29,4 milliárd euróra értékelt ügylet keretében bekebelezi német riválisát, a TK Elevatort, létrehozva ezzel a világ legnagyobb felvonó- és mozgólépcsőipari társaságát. A tranzakció egyben akvizíciós rekordot is jelent a finn vállalattörténetben, noha az országot olyan monstrumok is jellemzik, mint a Nokia, a Fortum vagy a Neste. 

Látványlift a Kone Espoo-i székházában. Az ajánlatuk is látványosra sikeredett / Fotó: AFP

A Kone ötmilliárd eurót készpénzben, a vételár fennmaradó részét frissen kibocsátott saját részvényeivel tervezi fedezni, 15,2 milliárd euró értékben. Így a deal összesen 20,2 milliárd eurójába kerül, ehhez jön még a TK Elevator adósságainak átvállalása és egyéb tételek.

A Kone nagy falatba harap, meg is akadhat a torkán

A német cég nevében a TK a Thyssenkruppot jelöli, de a utóbbi társaságnak ezt leszámítva már nincs köze a liftgyártó óriáshoz. A TK Elevator 2020 óta önálló útját járja, az anyacége akkor adta el 17,2 milliárd euróért

  • az Advent International,
  • a Cinven
  • és a RAG Foundation

alkotta pénzügyi magántőkecsoportnak, melyekhez később többi között a szaúdi és az emírségekbeli állami befektetési alap is csatlakozott kisebb pakett megvásárlásával. A Kone szerint a 700 millió eurót közelítheti az az éves szintű megtakarítás, amit a szinergiát kihasználásával tud a két cég elérni. 

Közleményében Philippe Delorme, a Kone vezérigazgatója azt hangsúlyozza, hogy a két társaság kombinációval a teljes felvonó- és mozgólépcsőspektrumot felölelik és optimálisabban tudják majd kielégíteni az egyre növekvő keresletet és a szervizszolgáltatásuk is magasabb szintre lép. A részvényesek is profitálhatnak ebből. 

A finnek oldaláról megfontolt ajánlat született, kellő támogatással, hiszen a cég rendelkezik 40,3 százaléknyi saját részvénnyel, ám ezekhez 74,3 százalékos összesített szavazati jog társul. Azaz a tőzsdén forgó részvények tulajdonosai kénytelenek tudomásul venni a igazgatóság terveit, vagy kiszállhatnak a befektetésükből. 

Sokan ez utóbbira szavaztak, a Kone részvényárfolyama több mint e1 százalékkal csökken a hír megjelenésére a helsinki tőzsdén. Ezzel együtt már 7 százalékot is meghaladta a Kone idei árfolyamvesztesége. A TK Elevator nem szerepel a tőzsdén.

Brüsszel ellenállásán könnyen elbukhat a gigadeal

Ha a részvényesek nem is akadályozhatják meg az üzletet a Kone júniusra meghirdetett közgyűlésén, a versenyhatóságok ezt még megtehetik, és garantáltan kemény feltételeket szabhatnak az engedélyek kiadásához. Nyilván az ellenlábasaik sem nézik ölbe tett kézzel a fúziót, ami piacuk zsugorodásához vezethet. 

A felvonó- és mozgólépcsőgyártás világpiaca amúgy is erősen koncentrált, kevés szereplő uralja. 

Köztük a Kone mellett a 36,2 milliárd dolláros piaci értékű svájci Schindler és a 29,7 milliárd dollárt érő amerikai Otis. Ezek leányvállalataik révén gyakorlatilag a világ minden pontján szolgáltatnak. Náluk is többet ér ugyan a japán Mitsubishi és a Hitachi, ám ezeknél a liftgyártás is az ipari konszernek részét képezi, így önálló entitásként nem értékelhetőek. A Schindler egyébként már jelezte is, hogy a versenyfelügyeleti eljárást fog kérni az illetékes brüsszeli hatóságnál.

A TK Elevator 246 méteres lifttesztelő tornya Baden-Württenbergben /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tavalyi üzleti év alapján a Kone és a TK Elevator együtt 20,5 milliárd eurós fogalmat bonyolítottak le, melynek 65 százalékát a karbantartási szolgáltatások és a modernizálás hozták. Éves üzemi nyereségük meghaladta a 2,7 milliárd eurót. Együtt 3,2 millió egységet felügyelnek és javítanak. A Kone szerint a szüksége engedélyek beszerzésével leghamarabb 2027 második negyedévében kerülhet pecsét a TK Elevator felvásárlására.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
