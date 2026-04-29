A finneké lehet a világ legnagyobb liftvállalata – gigantikus ajánlatot tettek német riválisukra
A Kone egy 29,4 milliárd euróra értékelt ügylet keretében bekebelezi német riválisát, a TK Elevatort, létrehozva ezzel a világ legnagyobb felvonó- és mozgólépcsőipari társaságát. A tranzakció egyben akvizíciós rekordot is jelent a finn vállalattörténetben, noha az országot olyan monstrumok is jellemzik, mint a Nokia, a Fortum vagy a Neste.
A Kone ötmilliárd eurót készpénzben, a vételár fennmaradó részét frissen kibocsátott saját részvényeivel tervezi fedezni, 15,2 milliárd euró értékben. Így a deal összesen 20,2 milliárd eurójába kerül, ehhez jön még a TK Elevator adósságainak átvállalása és egyéb tételek.
A Kone nagy falatba harap, meg is akadhat a torkán
A német cég nevében a TK a Thyssenkruppot jelöli, de a utóbbi társaságnak ezt leszámítva már nincs köze a liftgyártó óriáshoz. A TK Elevator 2020 óta önálló útját járja, az anyacége akkor adta el 17,2 milliárd euróért
- az Advent International,
- a Cinven
- és a RAG Foundation
alkotta pénzügyi magántőkecsoportnak, melyekhez később többi között a szaúdi és az emírségekbeli állami befektetési alap is csatlakozott kisebb pakett megvásárlásával. A Kone szerint a 700 millió eurót közelítheti az az éves szintű megtakarítás, amit a szinergiát kihasználásával tud a két cég elérni.
Közleményében Philippe Delorme, a Kone vezérigazgatója azt hangsúlyozza, hogy a két társaság kombinációval a teljes felvonó- és mozgólépcsőspektrumot felölelik és optimálisabban tudják majd kielégíteni az egyre növekvő keresletet és a szervizszolgáltatásuk is magasabb szintre lép. A részvényesek is profitálhatnak ebből.
A finnek oldaláról megfontolt ajánlat született, kellő támogatással, hiszen a cég rendelkezik 40,3 százaléknyi saját részvénnyel, ám ezekhez 74,3 százalékos összesített szavazati jog társul. Azaz a tőzsdén forgó részvények tulajdonosai kénytelenek tudomásul venni a igazgatóság terveit, vagy kiszállhatnak a befektetésükből.
Sokan ez utóbbira szavaztak, a Kone részvényárfolyama több mint e1 százalékkal csökken a hír megjelenésére a helsinki tőzsdén. Ezzel együtt már 7 százalékot is meghaladta a Kone idei árfolyamvesztesége. A TK Elevator nem szerepel a tőzsdén.
Brüsszel ellenállásán könnyen elbukhat a gigadeal
Ha a részvényesek nem is akadályozhatják meg az üzletet a Kone júniusra meghirdetett közgyűlésén, a versenyhatóságok ezt még megtehetik, és garantáltan kemény feltételeket szabhatnak az engedélyek kiadásához. Nyilván az ellenlábasaik sem nézik ölbe tett kézzel a fúziót, ami piacuk zsugorodásához vezethet.
A felvonó- és mozgólépcsőgyártás világpiaca amúgy is erősen koncentrált, kevés szereplő uralja.
Köztük a Kone mellett a 36,2 milliárd dolláros piaci értékű svájci Schindler és a 29,7 milliárd dollárt érő amerikai Otis. Ezek leányvállalataik révén gyakorlatilag a világ minden pontján szolgáltatnak. Náluk is többet ér ugyan a japán Mitsubishi és a Hitachi, ám ezeknél a liftgyártás is az ipari konszernek részét képezi, így önálló entitásként nem értékelhetőek. A Schindler egyébként már jelezte is, hogy a versenyfelügyeleti eljárást fog kérni az illetékes brüsszeli hatóságnál.
A tavalyi üzleti év alapján a Kone és a TK Elevator együtt 20,5 milliárd eurós fogalmat bonyolítottak le, melynek 65 százalékát a karbantartási szolgáltatások és a modernizálás hozták. Éves üzemi nyereségük meghaladta a 2,7 milliárd eurót. Együtt 3,2 millió egységet felügyelnek és javítanak. A Kone szerint a szüksége engedélyek beszerzésével leghamarabb 2027 második negyedévében kerülhet pecsét a TK Elevator felvásárlására.
