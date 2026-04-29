A finneké lehet a világ legnagyobb liftvállalata – gigantikus ajánlatot tettek német riválisukra

A Kone egy 29,4 milliárd euróra értékelt ügylet keretében bekebelezi német riválisát, a TK Elevatort, létrehozva ezzel a világ legnagyobb felvonó- és mozgólépcsőipari társaságát. A tranzakció egyben akvizíciós rekordot is jelent a finn vállalattörténetben, noha az országot olyan monstrumok is jellemzik, mint a Nokia, a Fortum vagy a Neste.

Látványlift a Kone Espoo-i székházában. Az ajánlatuk is látványosra sikeredett / Fotó: AFP

A Kone ötmilliárd eurót készpénzben, a vételár fennmaradó részét frissen kibocsátott saját részvényeivel tervezi fedezni, 15,2 milliárd euró értékben. Így a deal összesen 20,2 milliárd eurójába kerül, ehhez jön még a TK Elevator adósságainak átvállalása és egyéb tételek.

A Kone nagy falatba harap, meg is akadhat a torkán

A német cég nevében a TK a Thyssenkruppot jelöli, de a utóbbi társaságnak ezt leszámítva már nincs köze a liftgyártó óriáshoz. A TK Elevator 2020 óta önálló útját járja, az anyacége akkor adta el 17,2 milliárd euróért

az Advent International,

a Cinven

és a RAG Foundation

alkotta pénzügyi magántőkecsoportnak, melyekhez később többi között a szaúdi és az emírségekbeli állami befektetési alap is csatlakozott kisebb pakett megvásárlásával. A Kone szerint a 700 millió eurót közelítheti az az éves szintű megtakarítás, amit a szinergiát kihasználásával tud a két cég elérni.

Közleményében Philippe Delorme, a Kone vezérigazgatója azt hangsúlyozza, hogy a két társaság kombinációval a teljes felvonó- és mozgólépcsőspektrumot felölelik és optimálisabban tudják majd kielégíteni az egyre növekvő keresletet és a szervizszolgáltatásuk is magasabb szintre lép. A részvényesek is profitálhatnak ebből.

A finnek oldaláról megfontolt ajánlat született, kellő támogatással, hiszen a cég rendelkezik 40,3 százaléknyi saját részvénnyel, ám ezekhez 74,3 százalékos összesített szavazati jog társul. Azaz a tőzsdén forgó részvények tulajdonosai kénytelenek tudomásul venni a igazgatóság terveit, vagy kiszállhatnak a befektetésükből.

Sokan ez utóbbira szavaztak, a Kone részvényárfolyama több mint e1 százalékkal csökken a hír megjelenésére a helsinki tőzsdén. Ezzel együtt már 7 százalékot is meghaladta a Kone idei árfolyamvesztesége. A TK Elevator nem szerepel a tőzsdén.