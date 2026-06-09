Három mega-IPO írhatja át az amerikai részvénypiac súlypontját

Ezen a héten a tőkepiaci szereplők figyelme a SpaceX IPO-jára irányul. Pedig mellé közben máris „belopakodott” egy másik nagy jelentőséggel bíró cég: az Anthropic. A múlt héten az Anthropic, a Claude fejlesztője bizalmasan benyújtotta IPO-dokumentumait, miután a cég egy 65 milliárd dolláros friss finanszírozási kört zárt 965 milliárd dolláros post-money értékeltség mellett. Ezzel most először előzte meg az OpenAI értékeltségét.

Új befektetési univerzumot nyitnak a készülő mega-IPO-k, de kockázatok is vannak / Fotó: Stock all

A Reuters értelmezése szerint az időzítés nem véletlen: az Anthropic a SpaceX után gyorsan kihasználhatja a mesterségesintelligencia- (AI) és a növekedési részvények iránti kedvező befektetői hangulatot, miközben önmagában kevésbé tűnhet agresszíven árazottnak, ha a piac közvetlenül az 1,8 ezermilliárd dolláros értékelést célzó SpaceX-szel veti össze.

Itt a mega-IPO-k első hulláma

A mögöttes motiváció ugyanaz mindhárom cégnél: a magánpiaci finanszírozás után a tőzsde szélesebb befektetői bázist, valamint likviditást ad a korai befektetőknek és munkavállalóknak. Véleményem szerint

a SpaceX IPO-ja már nem önálló eseményként kezelhető, hanem egy készülő mega-IPO-hullám első elemeként, amelyben az Anthropic és az OpenAI is ugyanarra a tőkepiaci ablakra pályázik. A kérdés, hogy mennyire lesz ez az ablak kitárva.

A következő hónapok egyik legfontosabb tőkepiaci kérdése nem pusztán az, hogy mekkora értékeltségen jön tőzsdére a SpaceX, az Anthropic és később az OpenAI, hanem az, hogy ezek a cégek milyen gyorsan kerülhetnek be a nagy amerikai és globális indexekbe. A Bloomberg által a múlt héten közölt adatok alapján a SpaceX célzott IPO-mérete 75 milliárd dollár lehet. Ez történelmi léptékű kibocsátás lenne, messze maga mögött hagyva az Aramco 38 milliárd dolláros, az Alibaba 33 milliárd dolláros, a Visa 30 milliárd dolláros kibocsátását.

A tét azért nagy, mert a három társaság együtt olyan tőkeigényt jelenthet, amely már nemcsak egyedi részvénysztori, hanem piacszerkezeti esemény.

Tegyük fel, hogy a SpaceX 75 milliárd dollárt, az Anthropic, talán kissé túlzó becsléssel élve, csaknem 65 milliárd dollárt, az OpenAI pedig 40 milliárd dollár körüli összeget vonna be, egy IPO során. Ebben az esetben a három kibocsátás összértéke megközelítené a 180 milliárd dollárt. Ez az összeg meghaladná az 1998 és 2000 közötti IPO-k együttes értékét, amely mindegy 164 milliárd dollár volt. A piacon csaknem egyszerre jelenne meg három olyan részvény, amelyekben a növekedési alapok, a technológiai alapok, a tematikus AI-portfóliók és később az indexkövető ETF-ek pozíciókat alakíthatnak ki, akár kényszerű, akár tudatos allokáció mentén.