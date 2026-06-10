Külföldről szerezne jó sok pénzt a Mol, nyomós oka van rá: a helyszín meglepő lehet, már folyik a szervezés

A kibocsátás volumenéről és a várható hozamokról nem tájékoztatott a Mol, ezeket a paramétereket a tényleges piaci kereslet befolyásolhatja.

A lengyel alapkamat jelenleg 3,75 százalék, ami jóval alacsonyabb az MNB 6,25 százalékos irányadó kamatlábánál. A régió legnagyobb tőkepiacán tervezett kötvénykibocsátást a vonzóbb finanszírozási költségek és a diverzifikáció mellett ösztönözheti az is, hogy a Mol részvényeit a varsói tőzsdén is jegyzik, a magyar olajtársaság tehát a helyi befektetők számára sem ismeretlen.

Bevett gyakorlatot követ a Mol

A magyar tőzsdei vállalatok körében egyáltalán nem számít ritkaságnak, hogy beruházásaikhoz, tőkeszerkezetük és hitelállományuk optimalizálása érdekében, valamint általános vállalatfinanszírozási igényeikhez kötvénykibocsátás keretében gyűjtenek forrásokat.

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben indított Növekedési Kötvényprogramjában számos tőzsdei vállalat is részt vett, melyek összesen több százmilliárd forintot gyűjtöttek ezek során. A lehetőséggel a legnagyobb tőzsdei kibocsátók, köztük a Mol mellett a Richter, a Magyar Telekom és – munkavállalói résztulajdonosi program szervezetein keresztül – az OTP is részt vett.