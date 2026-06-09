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osztalék
Opus Global
tőzsde

Most sem hozott drámai kiárazódást az Opus szelvényvágása

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Az osztalékrali is sokat épített az árfolyamba, amiből meglepően sok megmaradt. Úgy tűnik, még mindig olcsó a politikai viharban megtépázott Opus Global. És az osztalékot sem vágták ki egyetlen nyisszantással.
Faragó József
2026.06.09, 15:46
Frissítve: 2026.06.09, 15:47

Tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel az Opus Global. Ilyenkor nem meglepő az osztalék kiárazódása. Bár érdekes módon az Opusra ez nem jellemző. Ahogy tavaly sem vesztette el a 15 forintot, s tavalyelőtt sem a 10,38-at, most sem esett le automatikusan a 20,11 forint. Napközben jellemzően 5-10 forintos mínuszban jegyezték.  

Opus GLobal
Merre tart az Opus Global? / Fotó: Dömötör Csaba

Nem jellemző a drámai kiárazódás az Opus Globalra

Még a múlt héten közzétették az osztalék mértékét:

  • mivel a társaság 173 862 183 darab saját részvénnyel rendelkezik, 20,11 forint osztalékot fizetnek részvényenként.
  • Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.
  • A részvény utoljára június 8-án forgott osztalékszelvénnyel.

Hétfőn 401 forinton zárt a kurzus, aztán a szelvényvágás után 386 forinton nyitott, majd 381 és 398 között sávozott. Vagyis ezúttal is elmaradt a gyors kiárazódás. Folyamatosan jelen voltak a vásárlók a papír piacán.

Igaz, a társaság az április végi közgyűlésen határozott az osztalékfizetésről. Akkor 300 forint közelében jegyezték a részvényt. Majd 

osztalékrali indult, mely múlt pénteken 431 forintnál tetőzött.  

Miután a kurzus az osztalék többszörösével emelkedett, már 

péntek délután és hétfőn is profitrealizálás zajlott a piacon:

  • alig több mint egy hónap alatt bő 40 százalékos hozamot lehetett elérni az árfolyam emelkedésén. 

Ezért sokan nem várták meg a szelvényvágást. Végső soron ez az egyik stratégia az osztalékraliban.

Az utolsó napok profitrealizálása részben magyarázattal szolgálhat, hogy miért nem annyira drámai a mai kiárazódás.

 OPUS részvény
OPUS részvény17:05:13
Árfolyam: 398 HUF -3 / -0,75 %
Forgalom: 110 630 651 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Egy másik lehetséges osztalékstratégia:

  • vannak villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt, abban bízva, hogy az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást, s a különbség évesítve szép hozam a néhány napos lekötésre. 

Ezt idén, például a Richter piacán is jól meg lehetett játszani. És most 

az Opus-részvény esetében is voltak hétfőn alkalmas beszállási és kedden megfelelő kiszállási pontok,

ahol a különbözet szűkebb volt 20 forintnál. Ilyenkor 1-2 százalékos napi hozam is kiváló teljesítmény.

Más kérdés, ha valaki középtávon tervez a részvénnyel, s tartós tárolásra zsákolt, akkor számára az osztalék bónusz. Ráadásul ez a politikai papír még most is olcsónak tűnik: 550 forint körül zárta a tavalyi évet. Onnan olvadt le a választások idején.

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