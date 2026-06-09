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OTP: itt az újabb magas célár – célba veheti az 50 ezer forintot a részvény

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Frissítette a legnagyobb magyar bank papírjaira vonatkozó előrejelzését a Wood & Company. A prágai központú brókerház célára alapján ötödével lehet alulértékelt az OTP.
K. T.
2026.06.09, 11:57
Frissítve: 2026.06.09, 12:08

Friss céláremelés segítheti az OTP részvényeinek emelkedését kedden, miután újabb elemzőház srófolta fel a legnagyobb magyar bank papírjaira vonatkozó árfolyam-várakozását.

otp bank
Ötvenezer forint közelébe várja az OTP részvényeit a Wood & Company / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A Wood & Company hét eleji elemzésében 13 618 forinttal 48 495 forintra emelte a hazai bankpapír 12 havi célárát, ami 20 százalékos árfolyamralit feltételez.

A vállalatértékelési modell frissítése időszerű is volt, a prágai központú befektetési szolgáltató korábbi, 34 877 forintos várakozásán ugyanis mostanra jócskán túllépett a piac. A friss értékelésben szereplő tekintélyes hozamlehetőség miatt a brókerház vételre ajánlja az OTP-t.

A Wood ezzel egy csapásra a legoptimistább elemzőházakhoz csatlakozott, az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos várakozás ugyanis 43 906 forint, ami 9 százalékos felértékelődést feltételez a jelenlegi szintről.

Az OTP részvényeit követő 14 bankház közül 

  • nyolc vételt, 
  • öt tartást javasol,
  • és csupán egy bróker szerint érdemes eladni 

a magyar blue chip papírt. A legmagasabb célár jelenleg 52 500 forint, a legvisszafogottabb várakozás pedig 34 050 forintról szól.

A Woodot megelőzően, legutóbb a francia-német ODDO BHF vizsgálta felül a legforgalmasabb és legnagyobb tőzsdei értékű magyar részvény kilátásait, és 42 200 forintos „árcédulát” adott rá május végén.

Az első számú hazai hitelező erősen kezdte az idei évet. A 2026 első három hónapjában 12 százalékkal javuló, 419,6 milliárd forintos adózás előtti nyereség 2,6 százalékkal, az éves bázison 6 százalékkal mintegy 177 milliárd forintra visszaeső, konszolidált nettó profit pedig 4,9 százalékkal múlta felül az átlagos elemzői előrejelzést. A banki különadók miatt ugyanakkor a csoport hazai tagja (OTP Core) veszteséges lett, az OTP csoport teljes profitját a külföldön működő leánybankok termelték.

A nagybank első féléves eredményszámai augusztus elején érkeznek majd.

 OTP részvény
OTP részvény13:32:18
Árfolyam: 40 580 HUF +210 / +0,52 %
Forgalom: 3 646 548 760 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényárfolyama 1 százalékkal került feljebb kedd délelőtt, valamivel kevesebb, mint 2,5 milliárd forintos kereskedési forgalom mellett. Az év eleje óta 16 százalékkal került feljebb a kurzus, amiről három hete vágták le az 1129 forintos osztalékszelvényt.

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