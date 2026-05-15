A vártnál magasabb nyereséget ért el az OTP, brutálisan megugrott idén a bank adóterhe

Alaposan rávert az OTP Bank első negyedéves csoportszintű adózás előtti és adózott nyeresége is a bank honlapjára feltöltött elemzői konszenzusra, míg a működési eredmény és a bevételek némileg elmaradtak a várakozások átlagától - derül ki a bankcsoport péntekre virradóra publikált gyorsjelentéséből.

A növekvő adók dacára felülmúlta az elemzők becslését az OTP nyeresége

Az előző év azonos időszakához mérten 9 százalékkal, mintegy 754,3 milliárd forintra növekvő bevételek esetében mindössze 3 milliárd forintos, azaz 0,4 százalékos az elmaradás, miközben a 7 százalékkal, 435,1 milliárd forintra emelkedő működési eredmény 2,5 százalékkal múlta alul a piaci várakozást.

A nyereség sorokon azonban már a tényadatok verik a becslések átlagát. A 12 százalékkal javuló 419,6 milliárd forintos adózás előtti nyereség 2,6 százalékkal, az éves bázison 6 százalékkal mintegy 177 milliárd forintra visszaeső konszolidált nettó profit pedig 4,9 százalékkal múlja felül az átlagos elemzői előrejelzést.

Az OTP csoport teljesítő hitelvolumenei 2026 első negyedében 3,4 százalékkal bővültek, miközben a tőkearányos megtérülés elérte a 23,5 százalékot a speciális terhek időarányos elszámolását feltételezve.

A hitelminőségi mutatók is tovább javultak az első negyedévben, miközben a csoport továbbra is erős likviditási- és tőkemutatókkal rendelkezik

- áll a pénzintézet közleményében.

Adók minden mennyiségben

Az adózás előtti és az adózott nyereség széttartó alakulásának okát, hogy tudniillik előbbi év/év növekedett, míg utóbbi mérséklődött, természetesen az adózásban kell keresni.

A társasági adó, amely tartalmazza a Magyarországon és Szlovéniában fizetett bankadót, továbbá a magyar extraprofit adót, helyi iparűzési adót és innovációs járulékot is, éves bázison 30 százalékkal (56 milliárd forinttal) 243 milliárd forintra emelkedett.

Ennek oka, hogy a magyar extraprofitadónak a tárgyidőszakban elszámolt összege éves szinten 57 milliárd forinttal, 150,6 milliárd forintra ugrott.

Az extraprofitadó ugyanakkor az állampapír állomány jogszabályban meghatározott növekménye esetén 30 százalékkal csökkenhet; a csökkentő tétel időarányos részét havi szinten kell elszámolni: az első három hónapra jutó rész 11,9 milliárd forint volt.