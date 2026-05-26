OTP
elemzői konszenzus

OTP Bank: céláremelés érkezett az alvégről, feljebb húzták a konszenzust is

Nagyot emelt egy eddigi pesszimista. A francia-német elemzőház új célára 6 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz az OTP-részvények pénteki záróárához mérten.
Murányi Ernő
2026.05.26, 09:35
Frissítve: 2026.05.26, 11:50

Újabb céláremelés érkezett az OTP Bank részvényeire – közölte kedden kora reggel az Equilor Befektetési Zrt.

OTP Bank: újabb céláremelés érkezett / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Ezúttal a francia-német ODDO BHF elemzőház döntött úgy, hogy az eddigi, 12 havi előretekintő célárfolyam már elavult és túlságosan alacsony, ezért 35 ezer forintról 42 200 forintra emelte a lécet. Az ajánlásuk viszont továbbra is semleges, holott a legnagyobb magyar bank részvényeinek 39 800 forintos pénteki záróárához mérten az új célárfolyam is 6 százalékos felértékelődési prémiumot tartalmaz.

Tagadhatatlan persze, hogy az ODDO ajánlása még mindig az LSEG (London Stock Exchange Group; londoni tőzsdecsoport) elemzői konszenzusának átlaga, illetve mediánértéke alatti, mivel az OTP esetében kedden reggel az előbbi 42 771 forint, az utóbbi pedig 42 700 forint. 

Ráadásul az OTP-t követő elemzők nagy többsége vételre javasolja a részvényt, lévén hárman erős vételre, öten vételre tartják, miközben öten tartanák, s egyetlen elemző adná el.

Az ODDO BHF eddigi célára amúgy a legalacsonyabbak közül való volt, bár három elemző még mindig ennél is kevesebbre tartja az OTP részvényeit. A legszigorúbb ítész 34 050 forintos célárat határozott meg. A francia-német brókercég mindenesetre elmozdult az alvégről, s az átlagot ez éppúgy emeli, mintha a legoptimistább elemző emelné még magasabbra a célárat.

Apropó, optimisták, jelenleg egy magát meg nem nevező elemző 52 500 forintos célára a legmagasabb az LSEG elemzői konszenzusát alkotó vélemények közül, de szorosan ott van a nyomában a Concorde értékpapír 51 100 forintos, illetve a HSBC kereken 50 ezer forintos ajánlása is.

A pálmát mindazonáltal a brit Autonomous Research vinné el 54 184 célárfolyamával, ám ez a cég nem vesz részt az LSEG elemzői konszenzusának a kialakításában. Véleménye ugyanakkor éppolyan fontos, mint a többi elemzőé.

Az OTP részvényei egyébként a tőzsdenyitást követő első 20 percben 1,5 százalékkal, 40 400 forintra drágultak.

 

 

 

