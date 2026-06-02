Fordulat: áttörés történhetett a Mol-NIS-tárgyalásokon, a szerbek várják a Mol válaszát

A Mol hosszú hónapok óta tárgyalásokat folytat a szerb olajvállalatban (NIS) lévő orosz tulajdonrész felvásárlásáról. A tervezett üzletet bonyolítja, hogy az amerikai szankciók miatt a magyar vállalatnak szimultán kell megegyeznie a szerb állammal, az amerikai kormánnyal, valamint az orosz tulajdonossal, a Gazprommal.

Most megszólalt az ügyben Sinisa Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, aki szerint előrelépés történt a tárgyalásokon, a Mol válasza pedig legkésőbb holnapig fut majd be.

Véget érhet a Mol és a NIS körüli dráma

A hét végéig sikeresen lezárulhat a tárgyalások újabb fordulója miután a szerb fél feltételeket támasztott a Mollal szemben − számolt be a fejleményekről a pénzügyminiszter a Tanjug újságírójának, majd arról is beszélt, hogy a szerb fél holnapig várja a Mol visszajelzését a pancsovai olajfinomító működésével kapcsolatos javaslatokra, mivel ez még egy nyitott kérdés.

Nos, majd meglátjuk. Derűlátó vagyok, úgy gondolom, a hét végéig le tudjuk zárni ezt a tárgyalási fordulót. Természetesen ez rajtuk és rajtunk is múlik, mi nem adjuk fel

− szólt a pozitív hangvételű nyilatkozat.

A tárgyaló feleket szorítja az idő, mivel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) május 22-én csupán június 6-ig hosszabbította meg azt az engedélyt, amely lehetővé teszi az orosz tulajdonban lévő részvénycsomag értékesítését a Mol részére.

Sinisa Mali arra is felhívta a figyelmet, hogy a válságos állapotot, ami a NIS körül alakult ki, nem a szerbek idézték elő, továbbá megnyugtatóan arra is emlékeztetett, hogy az amerikai fél már több alkalommal is hajlandó volt meghosszabbítani a szükséges engedélyt:

Az ő érdekük is, hogy ez a helyzet mihamarabb rendeződjön. Ami minket illet, jóhiszeműen folytatjuk a tárgyalásokat a Mollal, célunk pedig az egyeztetések gyors lezárása

− fogalmazott a politikus.

Többsíkú tárgyalások

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Mol sajtóosztályát. A vállalat szerint a tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, a fejleményeket bővebben nem kívánták kommentálni.