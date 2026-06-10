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Forint: semmi se tudja megrengetni, talán még Varga Mihály jegybankja sem

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Napok óta nem távolodik el a 355-ös szinttől az euró-forint. Bár ma is volt kisebb forintgyengülés, de forinterősödés is. A piac már ebben a hónapban kamatvágást vár. A jegybankárok billenthetik ki a magyar devizát.
Faragó József
2026.06.10, 13:01
Frissítve: 2026.06.10, 13:23

Kisebb forinterősödési, majd enyhe forintgyengülési hullámot hozott a délelőtt, hogy délben nagyjából ott horgonyozzon az euró-forint, mint a tőzsdenyitás előtt. A jegyzés továbbra sem távolodott el a 355-ös technikai támasztól.

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Kamatvágás zökkentheti ki a forintot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Lehorgonyzott az euró-forint 

Napok óta a korábban áttört 355-ös szinttel birkózik az euró-forint árfolyam. Bár tegnap napon belül nagyobb mozgásokat láthattunk, de érdemben nem távolodott el ettől a támasztól a jegyzés.

A technikai kép azt mutatja:

  • a piac most kiemelten figyeli a 355-ös támasz sorsát, 
  • míg felül 358,50-nál látható erősebb ellenállási szint, 
  • előtte pedig 357,49-nál a 30 napos mozgóátlag képez akadályt.

Nyitás előtt 355,9 alól 355,2 közelébe süllyedt a kurzus, majd 355,4 körül nyitott.

A nyitást követően 355-ig erősödött a magyar deviza: az euró-forint szinte ráült a támaszra.

Itt nem sokat időzött, mert forintgyengülési hullám indult: 

a délelőtt derekán már 356-nál járt az euró-forint.

Ám itt fordult a kocka, s a déli harangszót 355,35-nál hallgatta a kurzus.

Ebéd után 355,5 közelében oszcillált az euró-forint, elég szűk sávban. 

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Kamatvágások zökkenthetik ki a magyar devizát

Meglepetést okozott a májusi infláció: áprilishoz képest stagnáltak az árak, éves bázison pedig mindössze 1,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés. Az Equilor elemzői úgy vélik: 

Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet. 

Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján. 

A kamatvágás azért érdekes, mert a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok kisebb kamat mellett eladhatják a forintot.

Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. 

  • Aki magyar forintot vesz euró ellenében, az a forint- és a eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját. 

Az MNB kamatvágásai szűkítenék a forint kamatelőnyét az euróval szemben.

  • Az MNB alapkamata 6,25 százalék.
  • Az EKB irányadó betéti kamata 2 százalék, a refinanszírozási műveletek irányadó rátája 2,15 százalék.

Csakhogy a kamatcsökkentés már nem volna meglepetés, mégsem gyengült a forint: mintha minden létező sokkot elnyelne az árfolyama.

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