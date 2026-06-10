Forint: semmi se tudja megrengetni, talán még Varga Mihály jegybankja sem
Kisebb forinterősödési, majd enyhe forintgyengülési hullámot hozott a délelőtt, hogy délben nagyjából ott horgonyozzon az euró-forint, mint a tőzsdenyitás előtt. A jegyzés továbbra sem távolodott el a 355-ös technikai támasztól.
Lehorgonyzott az euró-forint
Napok óta a korábban áttört 355-ös szinttel birkózik az euró-forint árfolyam. Bár tegnap napon belül nagyobb mozgásokat láthattunk, de érdemben nem távolodott el ettől a támasztól a jegyzés.
A technikai kép azt mutatja:
- a piac most kiemelten figyeli a 355-ös támasz sorsát,
- míg felül 358,50-nál látható erősebb ellenállási szint,
- előtte pedig 357,49-nál a 30 napos mozgóátlag képez akadályt.
Nyitás előtt 355,9 alól 355,2 közelébe süllyedt a kurzus, majd 355,4 körül nyitott.
A nyitást követően 355-ig erősödött a magyar deviza: az euró-forint szinte ráült a támaszra.
Itt nem sokat időzött, mert forintgyengülési hullám indult:
a délelőtt derekán már 356-nál járt az euró-forint.
Ám itt fordult a kocka, s a déli harangszót 355,35-nál hallgatta a kurzus.
Ebéd után 355,5 közelében oszcillált az euró-forint, elég szűk sávban.
Kamatvágások zökkenthetik ki a magyar devizát
Meglepetést okozott a májusi infláció: áprilishoz képest stagnáltak az árak, éves bázison pedig mindössze 1,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés. Az Equilor elemzői úgy vélik:
Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet.
Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján.
A kamatvágás azért érdekes, mert a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok kisebb kamat mellett eladhatják a forintot.
Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.
- Aki magyar forintot vesz euró ellenében, az a forint- és a eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját.
Az MNB kamatvágásai szűkítenék a forint kamatelőnyét az euróval szemben.
- Az MNB alapkamata 6,25 százalék.
- Az EKB irányadó betéti kamata 2 százalék, a refinanszírozási műveletek irányadó rátája 2,15 százalék.
Csakhogy a kamatcsökkentés már nem volna meglepetés, mégsem gyengült a forint: mintha minden létező sokkot elnyelne az árfolyama.