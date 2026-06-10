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BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
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Ozempic
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Irányt keres a BUX, a Richter alig reagált a testsúlycsökkentő hírre, a forint lehorgonyzott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiába jelentette be a Richter, hogy a Heteróval fejlesztik a szemaglutid injekciót, mely a testsúlycsökkentő Ozempic generikuma. A pesti parkettre is átragadt az ázsiai tőzsdék hajnali borongós hangulata. A forint továbbra is az euróval szembeni 355-ös szinttel birkózik.
Faragó József
2026.06.10, 09:19
Frissítve: 2026.06.10, 09:26

A BUX 133 685 pont közelében nyitott. A pesti parkett vezető indexe minimális pluszban keresi az irányt. A forint lehorgonyzott egy erős támasznál.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Beadták a részvényeket Ázsiában

Napon belüli esés után vegyesen zártak az indexek Amerikában:

  • a széles piaci S&P 500 negyed százalékot csúszott,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot esett,
  • míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott.

Borongós hajnal Ázsiában:

  • a japán Nikkei közel 2 százalékot zuhant,
  • a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot esett,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig háromnegyed százalékot csúszott.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe csökkenéssel indíthatják a kereskedést.

Pesti parkett: óvatos iránykeresés

Az OTP 40 350 forintnál keresi az irányt.

 OTP részvény
OTP részvény12:13:32
Árfolyam: 39 980 HUF -350 / -0,88 %
Forgalom: 4 670 824 490 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3916 forintról startolt, ami kétharmad százalékos plusz.

 MOL részvény
MOL részvény12:13:41
Árfolyam: 3 820 HUF -72 / -1,88 %
Forgalom: 760 981 380 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter és a Hetero globális együttműködési megállapodást írt alá a szemaglutid injekció (Ozempic® generikuma)

  • közös fejlesztésére, 
  • törzskönyvezésére,
  • kereskedelmi forgalmazására. 

A Richter 11 820 forintról indította a napot, minimális mínuszba csúszva, majd egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:12:30
Árfolyam: 11 710 HUF -130 / -1,11 %
Forgalom: 549 160 850 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az MBH Bank 

  • 2047 forintról 2384 forintra emelte a Telekom célárfolyamát,
  • az ajánlás változatlanul semleges.

A Magyar Telekom 2724 forintról startolt, ami félszázalékos csúszás.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:11:54
Árfolyam: 2 690 HUF -46 / -1,71 %
Forgalom: 552 030 290 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A politikai papírok csúsznak:

  • a 4iG fél százalékot,
  • az Opus háromnegyed százalékot.
 OPUS részvény
OPUS részvény12:10:08
Árfolyam: 394,5 HUF -3,5 / -0,89 %
Forgalom: 29 527 443 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 Lehorgonyzott az euró-forint 

Napok óta a korábban áttört 355-ös szinttel birkózik az euró-forint árfolyam. Bár tegnap napon belül nagyobb mozgásokat láthattunk, de érdemben nem távolodott el ettől a támasztól a jegyzés:

  • a piac most kiemelten figyeli a 355-ös támasz sorsát, 
  • míg felül 358,50-nál látható erősebb ellenállási szint.

Nyitás előtt 355,9 alól 355,2 közelébe süllyedt a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
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Meglepetést okozott a májusi infláció: áprilishoz képest stagnáltak az árak, éves bázison pedig mindössze 1,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés. Az Equilor elemzői úgy vélik: 

Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet. 

Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

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