Nagyon nagy dologra készülhetnek Varga Mihályék a Magyar Nemzeti Bankban: megszólaltak az elemzők az inflációról – ebből még kamatvágási hullám is lehet

A Központi Statisztikai Hivatal kedden közzétett adatai szerint májusban a fogyasztói árak mindössze 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben a maginfláció is tovább mérséklődött. Az adat nemcsak az elemzői várakozásokat múlta alul, hanem a jegybank korábbi előrejelzéseihez képest is kedvezőbb képet festett az árfolyamatokról. Az inflációs adat után minden adott ahhoz, hogy az MNB júniusban kamatot csökkentsen.

A piacok már beárazták a júniusi 25 bázispontos kamatcsökkentést / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstock

Megvan a mozgástér a kamatcsökkentésre

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szerint a legfrissebb inflációs adat gyakorlatilag megnyitotta az utat a kamatvágás előtt.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi inflációs jelentés óta megjelent adatok rendre a vártnál alacsonyabb árnyomást mutattak a magyar gazdaságban, ezért a jegybank legfontosabb mandátuma, az árstabilitás szempontjából most rendelkezésre áll a szükséges mozgástér. Mint mondta, meglepetést okozna, ha az MNB még most is kivárna.

Molnár Dániel szerint a piacok már beárazták a júniusi 25 bázispontos kamatcsökkentést, ráadásul a februári kamatdöntés során a jegybanknak sikerült hitelesen kommunikálnia, hogy egyszeri lépésről van szó. Ez a hitelesség azóta is támaszt nyújt a monetáris politikának.

A vezető elemző ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a június utáni kamatpályát továbbra is jelentős bizonytalanság övezi. Az inflációs folyamatok mellett különösen fontos kérdés lesz a kormányzati árszabályozások jövője, illetve az iráni háború energiapiaci hatásainak begyűrűzése. Az MGFÜ alappályája szerint az év végére 5,75 százalékra mérséklődhet a jegybanki alapkamat.

Akár júliusban is folytatódhat a lazítás

Hasonló véleményt fogalmazott meg Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is. A szakértő szerint júniusban „mindenképpen” 25 bázispontos kamatvágás várható, amelyet az új inflációs jelentés is támogathat, hiszen a jegybank várhatóan lefelé módosítja korábbi inflációs prognózisait.

Regős Gábor ugyanakkor a további hónapokra is nyitva hagyta az ajtót. Mint mondta, nem zárható ki, hogy a júniusi lépést követően akár júliusban is folytatódjon a kamatcsökkentési ciklus, bár ennek mértékét és ütemét jelentős részben az energiaárak alakulása határozza majd meg.