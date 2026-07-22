A mesterséges intelligencia rejtett motorjai: miért Chile és Peru az AI-forradalom igazi nyertese?

Amikor a globális pénzpiacok a mesterséges intelligencia (AI) forradalmáról beszélnek, a fókusz szinte kizárólag a Szilícium-völgy technológiai óriásaira, a méregdrága grafikus chipekre (GPU) és a monumentális nyelvi modellekre irányul.

Chile –szélturbinák az Atacama-sivatagban / Fotó: Jon G. Fuller

Ez a megközelítés azonban figyelmen kívül hagy egy alapvető gazdasági törvényszerűséget:

a digitális intelligenciának fizikai infrastruktúrára, hatalmas mennyiségű tiszta energiára és kritikus nyersanyagokra van szüksége.

Ezen a ponton lép be a képbe az Andok két gazdasági bástyája, Chile és Peru, amelyek csendben az AI-korszak megkerülhetetlen stratégiai hátországává és a nemzetközi tőkepiacok rejtett nyerteseivé válnak.

A fizikai valóság: Nincs AI réz és lítium nélkül

Az AI-modellek betanítása és futtatása brutális hardverigényt generál. A globálisan épülő, több száz megawattos szuper-adatközpontok energiaelosztó hálózatai és transzformátorai elképzelhetetlen mennyiségű rezet igényelnek. A hagyományos adatközpontokhoz képest egy AI-fókuszú létesítmény rézigénye a többszöröse a sűrűbb áramellátás és a hatékony hűtési rendszerek miatt.

Ezen a téren a dél-amerikai páros pozíciója megingathatatlan: Chile és Peru a világ két legnagyobb rézkitermelője, együttesen a globális kínálat közel 40 százalékát adva. Mivel az új rézbányák engedélyeztetése és megnyitása iparági szinten is 10-15 évet vesz igénybe, a meglévő, stabil kitermelői kapacitások felértékelődése strukturális és tartós. Az évtized végére a globális rézkereslet 25-30 százalékkal nőhet a várakozások szerint.

A képlet másik fele a lítium, amely az adatközpontok szünetmentes tápellátását (UPS) biztosító, nagyméretű akkumulátortelepek alapanyaga, valamint a tiszta energia tárolásának záloga. Chile a világ második legnagyobb lítiumtermelője, az Atacama-sivatag pedig a bolygó legköltséghatékonyabb lelőhelye. Az AI tehát nemcsak szoftveres forradalom, hanem egy masszív árupiaci szuperciklus elindítója is, ahol Chile és Peru diktálja a tempót.

Chile, a régió zöld adatközpont-fővárosa

A techóriások, mint az Amazon a Microsoft vagy a Google komoly fenntarthatósági és karbonsemlegességi vállalásokkal működnek. Nem építhetnek AI-központokat fosszilis energiát égető hálózatokra. Chile itt mutatja meg legnagyobb stratégiai előnyét: az ország az elmúlt évtizedben a világ egyik legversenyképesebb megújulóenergia-piacává vált.