Beütött a Temu-vám: brutális visszaesést mért a Foxpost a csomagforgalomban – megszólalt a cégvezér

A július 1-jén életbe lépett új uniós importszabályok már az első hetekben érezhető hatást gyakoroltak a kínai e-kereskedelmi csomagok piacára. A kis értékű, Európai Unión kívülről érkező küldemények korábbi vámmentességének megszüntetése miatt drágultak a Sheinről és a Temuról, illetve más kiskereskedelmi platformokról bonyolódó rendelések, ami visszafogta a vásárlási kedvet. Mint a Világgazdaság oldalán az európai légi áruszállítási adatok alapján arról beszámoltunk, a csomagforgalom látványos csökkenését eredményezte. Trendfordulót ugyanakkor Magyarországon nem vár a Foxpost ügyvezetője, Radeczky Zoltán, annak ellenére sem, hogy naponta monitorozott adataik szerint a „temus” csomagok forgalomcsökkenésének volumene július közepére meghaladta az 50 százalékot. A szakember úgy látja: a forgalom visszaesése csak átmeneti, külföldi tapasztalatok alapján néhány hónap múlva újra emelkedésnek indulhat.

A magyarországi Foxpost csomagforgalmának kb. 23-30 százalékát az EU-n kívüli (pl. „temus”) rendelések adják, a cég szerint a július 1-jei hatás miatt 50 százalékkal csökkent ezen kezelt csomagok aránya (illusztráció)

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Beütött a „temuvám”, a Foxpost is kevesebb csomagot regisztrált

Nyomott hagyott az uniós 3 eurós, piac- és fogyasztóvédelmi okokra hivatkozva bevezetett vám az EU-s csomagforgalomban július 1-jét követően. A holland áruforgalomi tanácsadó Rotate Group adatai szerint a közvetlen kínai és hongkongi teherszállító járatok kapacitása a július 1-én hatályba lépetett vámot követő első 48 órában 19 százalékkal csökkent, miközben a legnagyobb visszaesést az e-kereskedelmi csomagok európai belépési pontjaiként ismert repülőterek szenvedték el. Az Ázsia és Európa közötti cargo kapacitás 8 százalékkal csökkent a július 2-től 8-ig terjedő időszakban.

Bár az elemzés alapján a vámintézkedések hatása repülőterenként jelentősen eltérő volt – az Európa egyik legjelentősebb légi cargo repülőterének számító budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében kifejezetten erőteljes volt az áruforgalom csökkenése –, a hazai csomaglogisztikában egyelőre várakozó állásponton vannak, s inkább a forgalom visszarendeződésére számítanak.

Ezeket a következményeket erősítette meg a Foxpost ügyvezetője, Radeczky Zoltán is lapunknak.

A saját hálózatunkban egyértelműen látszik a visszaesés. Természetesen csak azt látjuk, hogy a Foxposton keresztül mennyi Temu-csomag érkezik, de ezek száma az elmúlt időszakban jelentősen csökkent

– fogalmazott az ügyvezető. A csomagszállító cég szerepe a magyarországi, EU-n kívülről érkező küldemények kezelésben onnan eredeztethető, hogy

egyrészről a régiós központ méretgazdaságosságából fakadóan kedvező szerződéseket tud kötni nagy ázsiai partnerekkel (pl. a Shein és a Temu piacterekkel),

másrészről pedig az onnan érkező csomagok jelentős hányada méretüknek köszönhetően passzol a csomagautomata-hálózatba történő kiszállításhoz.

„Mivel a csomagok értékét csak kiszállítást végző cégként nem vizsgáljuk, ezért nincs konkrét adatunk arról hogy ezek közül mennyi esett a 150 eurós rendelési érték alá, az viszont kijelenthető hogy az EU-n kívülről érkező csomagok aránya 2026 első felére meghaladta a teljes kiszállított volumenünk 25-30 százalékát” – mondta az arányokról érdeklődésünkre az ügyvezető.

Ezen a csomagkörön belül mért jelentős, 50 százalékos visszaesést július közepéig a Foxpost saját hálózatán, ami Radeczky szerint 3 eurós „temuvám” hatásának tulajdonítható.

Ez viszont jó hír lehet a magyar e-kereskedelmi szereplőknek, akik most lélegzetvételnyi időhöz juthatnak a nagy ázsiai versenyzők által amúgy is egyre inkább leuralt, de – legalábbis a nagy szereplőit tekintve – tisztességesen termelő szektorban működő értékesítőknek. Kérdés persze, hogy mekkore lehet ez a bizonyos időtartam, ami nyilvánvalóan annak a függvénye, hogy mikor fog visszarendeződni a „temus” néven emlegetett, valójában minden harmadik országból származó külföldi vásárlások volumene a magyar fogyasztói oldalon.