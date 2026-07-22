Átszervezhetik magukat Magyarország legnagyobb boltjai a Tisza-kormány döntése miatt: milliárdokról mondhat le a költségvetés a javukra – mégse elégedettek a kereskedők

Alaposan felforgathatja a kiskereskedelmi különadó Tisza-kormány által bejelentett módosítása a nagy hazai kiskereskedelmi láncok struktúráját, legalábbis – élve némi leegyszerűsítéssel – papíron biztosan.

Napirenden van a kiskereskedelmi különadó egyik szabályának módosítása (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A módosítás ugyanis kivenné azt a féket és ellensúlyt a szabályozásból, ami alapján a jelenleg Magyarországon működő, főként külföldi érdekeltségű kiskereskedelmi láncoknak (a külföldi háttérnek a jogi szabályozásban értelemszerűen nincs szerepe, mégis van jogi kontextusban is jelentősége, melyre később visszatérünk) nem is érte meg még gondolkodni sem azon, hogy adóalapjuk csökkentése érdekében működésüket formailag decentralizálják, azaz több kisebb vállalatra bontsák a fizetendő adó mérséklése érdekében.

Ha a módosítás keresztülmegy az Országgyűlésen, ennek már idén nem lesz akadálya. A vásárlók talán észre sem vennék a szerkezeti átalakulásokat, s míg az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint az adónem teljes kivezetése nélkül nem valósulhat meg a teljes versenyegyenlőség, a szakértő szerint az adóalap-összeszámítás eltörlése valós stratégiai lehetőséget nyithat a láncok számára adóterheik mérsékléséhez és így az állami költségvetés bevételeinek csökkentésére.

Kiskereskedelmi különadó – évi több száz milliárd forint a büdzsének, és nem lehetett kimozogni

Ahhoz, hogy jobban megértsük a kiskereskedelmi különadó kapcsán jelentkező milliárdos nagyságrendek jelentőségét mind a büdzsé, mind a kiskereskedelmi láncok oldalán, érdemes röviden felidézni, hogy a sávos, progresszív jellegű adó a kiskereskedelmi tevékenységből származó nettó árbevételt terheli, jelenleg a következő szabályok szerint:

az első 1 milliárd forintos árbevétel adómentes;

az 1 és 50 milliárd forint közötti részre 0,15 százalék;

az 50 és 150 milliárd forint közötti részre 1 százalék, míg

a 150 milliárd forint feletti árbevételre 4,5 százalékos adókulcs vonatkozik.

A jelenlegi szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a kapcsolt vállalkozások árbevételét össze kell számítani. Erre azért volt szükség, hogy a nagy kereskedelmi láncok ne tudják több kisebb társaságra bontani működésüket kizárólag azért, hogy az alacsonyabb adósávokba kerüljenek. A törvény emellett azt is korlátozza, hogy egy vállalkozás pusztán adózási előnyök érdekében szervezze át vagy válassza szét kiskereskedelmi tevékenységét.

Lényegében ez az a kitétel, amit a Tisza-kormány nevében nyilatkozó Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint már idéntől hatályosan kivennének a szabályozásból.

Erre az indoklás szerint az EU-s elvárásoknak és szabályoknak való megfelelés miatt van szükség, többet között az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében. Ha a javasolt törvényváltozás hatályba lép, azzal megnyílik az út, hogy az érintett társaságok más működési formába szervezzék át magukat, praktikusan annak érdekében, hogy saját maguk szétdarabolásával csökkentsék adóalapjukat, és így a befizetendő adó mértékét.