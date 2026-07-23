Száz dollár felé robog az olaj ára, zuhan az OTP, és a forint is gyengén indult neki a napnak
Továbbra is a közel-keleti háború, és annak durvulása határozza meg az alapvető nemzetközi piaci hangulatot, miközben a nagy tengerentúli technológiai vállalatok jelentései is fókuszba kerültek. Az Alphabet és a Tesla tegnap éjjeli jelentésére negatívan reagáltak a tőzsdézők. A pesti tőzsde lefordult az előző napi történelmi csúcsról. A forint gyengüléssel kezte a csütörtöki kereskedést.
A hazai börze vezető indexe, a BUX 0,3 százalékkal 144 382 forintra esett a tőzsde nytásakor.
A magyar nagypapírok közül
- az OTP 0,7 százalékkal 46 070 forintra zuhant,
- a Mol részvényei 0,05 százalékkal 4 402 forintra kapaszkodtak fel,
- A Richter kurzusa nem mozdult 11 740 forintos szedai záróárról,
- a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,7 sázalékkal 2634 forintra esett.
A nemzetközi feszültségek fokozódását az olajárak is tükrözik. Az északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti jegyzése 3,5 százalékkal 97,3 dollárra ugrott, míg az amerikai kontinensen meghatározó WTI 2,7 százalékkal 89 dollárra szökött fel.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint piacán változatlanul nagy a volatilitás, csütörtök reggel ismét az eladók kerültek túlsúlyba a nemzetközi hangulat romlásával párhuzamosan.
Az euró jegyzése a hajnali 363,7-es szintről 364,5 forintig szaladt fel a tőzsdenyitásra, ami 0,25 százalékos gyengülést jelent.
A dollárhoz képest 0,1 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel 319-ig emelkedett.
A régiós devizákkal összevetve is alulteljesítő ma reggel a magyar pénz. A cseh korona és a lengyel zloty váltási árfolyama egyaránt 0,2 százalékkal drágult.
Az iráni helyzet mellett a vállalati gyorsjelentések mozgathatják ma a tőzsdéket, míg a forint számára az Európai Központi Bank kora délutáni kamatdöntése és üzenetei lehetnek fontos árfolyammozgató tényezők. Mindemellett délután a magyar kormány legújabb intézkedéseiről is érkeznek majd bejelentések.