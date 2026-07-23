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Száz dollár felé robog az olaj ára, zuhan az OTP, és a forint is gyengén indult neki a napnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rossz hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a piacokon, az iráni konfliktus miatt tovább drágul az olaj. A forint számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, az EKB délutáni üzenete meghatározó lehet számára.
K. T.
2026.07.23, 09:09
Frissítve: 2026.07.23, 09:17

Továbbra is a közel-keleti háború, és annak durvulása határozza meg az alapvető nemzetközi piaci hangulatot, miközben a nagy tengerentúli technológiai vállalatok jelentései is fókuszba kerültek. Az Alphabet és a Tesla tegnap éjjeli jelentésére negatívan reagáltak a tőzsdézők. A pesti tőzsde lefordult az előző napi történelmi csúcsról. A forint gyengüléssel kezte a csütörtöki kereskedést.

olaj, forint, tőzsde
Közelít a 100 dollárhoz a Brent-olaj ára, a forint gyengül csütörtök reggel / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A hazai börze vezető indexe, a BUX 0,3 százalékkal 144 382 forintra esett a tőzsde nytásakor. 

 OTP részvény
OTP részvény11:02:43
Árfolyam: 46 090 HUF -310 / -0,67 %
Forgalom: 1 411 153 250 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar nagypapírok közül 

  • az OTP 0,7 százalékkal 46 070 forintra zuhant,
  • a Mol részvényei 0,05 százalékkal 4 402 forintra kapaszkodtak fel,
  • A Richter kurzusa nem mozdult 11 740 forintos szedai záróárról,
  • a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,7 sázalékkal 2634 forintra esett.

A nemzetközi feszültségek fokozódását az olajárak is tükrözik. Az északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti jegyzése 3,5 százalékkal 97,3 dollárra ugrott, míg az amerikai kontinensen meghatározó WTI 2,7 százalékkal 89 dollárra szökött fel.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint piacán változatlanul nagy a volatilitás, csütörtök reggel ismét az eladók kerültek túlsúlyba a nemzetközi hangulat romlásával párhuzamosan.

Az euró jegyzése a hajnali 363,7-es szintről 364,5 forintig szaladt fel a tőzsdenyitásra, ami 0,25 százalékos gyengülést jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,1 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel 319-ig emelkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve is alulteljesítő ma reggel a magyar pénz. A cseh korona és a lengyel zloty váltási árfolyama egyaránt 0,2 százalékkal drágult.

Az iráni helyzet mellett a vállalati gyorsjelentések mozgathatják ma a tőzsdéket, míg a forint számára az Európai Központi Bank kora délutáni kamatdöntése és üzenetei lehetnek fontos árfolyammozgató tényezők. Mindemellett délután a magyar kormány legújabb intézkedéseiről is érkeznek majd bejelentések.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1734 cikk

 

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