Felvásárlási pletykára ugrott a bankpapír, a forint uniós pénzesőben fürödve iskolázta le az eurót és a dollárt

Az amerikai-iráni feszültségek enyhülése ellenére óvatosak maradtak a befektetők a hét utolsó kereskedési napján. Európa nyugati felén vegyes mozgásokkal, kisebb indexváltozásokkal nyugtázták a napot, a pesti tőzsde is minimális emelkedésre volt csak képes. A forint viszont jelentősen felértékelődött az uniós forrásokról született kedvező brüsszeli döntés hírére.

Emelkedéssel zárta a hetet a pesti tőzsde, az MBH volt a nap sztárja, a forint is kitett magáért / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai tőzsde első számú részvénykosara, a BUX indexet a zárószakaszban húzták le a kereskedők a csúcsközeli szintről, így mindössze 0,1 százalékos pluszban, 142 467 ponton végzett pénteken. A blue chipek mezőnyében a Mol emelkedett ki, melynek célárfolyamát reggel jelentősen megemelte a Concorde. Az olajtársaság részvényei 1, százalékos erősödéssel 4076 forinton állapodtak meg.