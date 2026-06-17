Történelmi áfavágásra készülnek a szamurájok földjén, de már az első suhintás előtt látni: ebbe a jen is beledőlhet

Japán az első fogyasztásiadó-csökkentést tervezi, aminek megvalósítása tovább növelheti a költségvetési terheket az országban, ahol idén tavasszal történelmének eddigi legnagyobb, 122,3 ezermilliárd jenes (kb. 664 milliárd eurós) költségvetését fogadták el. A kormány által hirdetetten vállalt, expanzívnak nevezett, valójában nagyon bőkezű fiskális politika azonban könnyen a visszájára sülhet el, amennyiben az élelmiszerek áfatartalmának ideiglenes csökkentése megvalósul. Annak ugyanis nincs költségvetési fedezete, miközben Japán államadóssága már most a GDP több mint 250 százalékát teszi ki, az infláció jegybanki 2 százalékos cél feletti mértéke pedig komoly nyomás alatt tartja a jent.

Vásárló egy japán élelmiszerboltban: gyengélkedik a jen, az energia drágul, ezért a japán kormány mégis csökkentené az élelmiszerek áfáját, bár a lépésnek nincs költségvetési fedezete / Fotó: Pexels

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A Reuters arról számolt be, hogy az áfacsökkentési javaslat most szerdán a kétharmaddal kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) egyik vezető tisztségviselője terjesztette elő egy kormányzati testület előtt.

A terv szerint a jelenlegi 8 százalékos élelmiszer-adókulcsot 2027 áprilisától két évre 1 százalékra csökkentenék, átmeneti megoldásként addig, amíg be nem vezetik a jövedelemhez kötött támogatási rendszert.

A csomag részeként az alacsony és közepes jövedelmű háztartások célzott készpénzes támogatásban is részesülnének, amelynek éves értéke mintegy 600 milliárd jen (kb. 1100 milliárd forint) lenne. Ez összegszerűségét tekintve nagyjából megfelel az élelmiszer-adó utolsó, 1 százalékpontos részének, ezért tervezi a kormány annak kiváltását vele két évet követően.

Összességében az a célunk, hogy az élelmiszerekre és italokra kivetett fogyasztási adót ténylegesen nullára csökkentsük

– mondta újságíróknak Itsunori Onodera, az LDP képviselője, aki a társadalombiztosítási rendszerrel foglalkozó kormányzati munkacsoportot vezeti.

A lépés jelentős fordulatot jelentene Japán adópolitikájában. A fogyasztási adót 1989-ben vezették be 3 százalékos kulccsal, amelyet az évek során fokozatosan emeltek a jelenlegi 10 százalékra.