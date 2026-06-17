Deviza
EUR/HUF349,28 -0,03% USD/HUF301,2 +0,09% GBP/HUF404,04 0% CHF/HUF380,23 +0,19% PLN/HUF82,39 -0,06% RON/HUF66,76 -0,09% CZK/HUF14,46 -0,03% EUR/HUF349,28 -0,03% USD/HUF301,2 +0,09% GBP/HUF404,04 0% CHF/HUF380,23 +0,19% PLN/HUF82,39 -0,06% RON/HUF66,76 -0,09% CZK/HUF14,46 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 430,56 -0,22% MTELEKOM2 726 +0,81% MOL3 840 -1,25% OTP44 470 +0,18% RICHTER11 860 -0,42% OPUS334 -2,4% ANY7 850 +0,64% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 830 -1,45% BUMIX9 245,54 -0,06% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 998,26 +0,34% BUX138 430,56 -0,22% MTELEKOM2 726 +0,81% MOL3 840 -1,25% OTP44 470 +0,18% RICHTER11 860 -0,42% OPUS334 -2,4% ANY7 850 +0,64% AUTOWALLIS144 -0,69% WABERERS4 830 -1,45% BUMIX9 245,54 -0,06% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 998,26 +0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
élelmiszer
jen
Japán
kormány
fogyasztási adó

Történelmi áfavágásra készülnek a szamurájok földjén, de már az első suhintás előtt látni: ebbe a jen is beledőlhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Japánban ideiglenesen egy százalékkal mérsékelnék az élelmiszerekre kivetett fogyasztási adót, ami az első, ilyen jellegű tényleges adócsökkentés az ország történetében. A kétéves időszakra tervezett lépés azonban tovább rontaná az amúgy túl fényes államháztartási helyzetet, miközben egyelőre nincs egyértelmű jel arra, hogy miként finanszíroznák az intézkedést. A lazább fiskális politika miatti aggodalmak pedig nyomást gyakorolnak a jenre.
VG
2026.06.17, 12:23
Frissítve: 2026.06.17, 12:23

Japán az első fogyasztásiadó-csökkentést tervezi, aminek megvalósítása tovább növelheti a költségvetési terheket az országban, ahol idén tavasszal történelmének eddigi legnagyobb, 122,3 ezermilliárd jenes (kb. 664 milliárd eurós) költségvetését fogadták el. A kormány által hirdetetten vállalt, expanzívnak nevezett, valójában nagyon bőkezű fiskális politika azonban könnyen a visszájára sülhet el, amennyiben az élelmiszerek áfatartalmának ideiglenes csökkentése megvalósul. Annak ugyanis nincs költségvetési fedezete, miközben Japán államadóssága már most a GDP több mint 250 százalékát teszi ki, az infláció jegybanki 2 százalékos cél feletti mértéke pedig komoly nyomás alatt tartja a jent.

Vásárló egy japán élelmiszerboltban: gyengélkedik a jen, az energia drágul, ezért a japán kormány mégis csökkentené az élelmiszerek áfáját, bár a lépésnek nincs költségvetési fedezete
Vásárló egy japán élelmiszerboltban: gyengélkedik a jen, az energia drágul, ezért a japán kormány mégis csökkentené az élelmiszerek áfáját, bár a lépésnek nincs költségvetési fedezete / Fotó: Pexels

Röpködnek a jenmilliárdok a japán büdzsében: látványos, de kockázatos a hozzáállás

A Reuters arról számolt be, hogy az áfacsökkentési javaslat most szerdán a kétharmaddal kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) egyik vezető tisztségviselője terjesztette elő egy kormányzati testület előtt. 

A terv szerint a jelenlegi 8 százalékos élelmiszer-adókulcsot 2027 áprilisától két évre 1 százalékra csökkentenék, átmeneti megoldásként addig, amíg be nem vezetik a jövedelemhez kötött támogatási rendszert.

A csomag részeként az alacsony és közepes jövedelmű háztartások célzott készpénzes támogatásban is részesülnének, amelynek éves értéke mintegy 600 milliárd jen (kb. 1100 milliárd forint) lenne. Ez összegszerűségét tekintve nagyjából megfelel az élelmiszer-adó utolsó, 1 százalékpontos részének, ezért tervezi a kormány annak kiváltását vele két évet követően.

Összességében az a célunk, hogy az élelmiszerekre és italokra kivetett fogyasztási adót ténylegesen nullára csökkentsük

– mondta újságíróknak Itsunori Onodera, az LDP képviselője, aki a társadalombiztosítási rendszerrel foglalkozó kormányzati munkacsoportot vezeti.

A lépés jelentős fordulatot jelentene Japán adópolitikájában. A fogyasztási adót 1989-ben vezették be 3 százalékos kulccsal, amelyet az évek során fokozatosan emeltek a jelenlegi 10 százalékra. 

Az élelmiszerekre kedvezményes, 8 százalékos kulcs vonatkozik, amit 2019-ben vezették be, és azóta a szociális ellátórendszer finanszírozásának egyik alapvető pillérévé vált.

Történelmi, de a költségvetési egyensúlynak fájdalmas lehet a mostani adócsökkentés

Japán korábban soha nem csökkentette a fogyasztási adó mértékét, így még egy ideiglenes mérséklés is komoly lépésnek számít mind a gazdaságpolitika, mind az állami költségvetés szempontjából.

A szinte látványosan laza fiskális megközelítésnek ugyanakkor jól körülhatárolható okai vannak: a februárban hivatalba lépett miniszterelnök, Takaicsi Szanae egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy teljesítse választási kampányának egyik ígéretét, ami az élelmiszerekre vonatkozó nulla százalékos adókulcs bevezetését takarja. Ennek célja a háztartások védelme az emelkedő megélhetési költségekkel szemben.

Ez utóbbiaknak a globális energiaválságvan köze, mely a gyenge jennel együtt azt eredményzete, hogy az importált energiahordozók (olaj, cseppfolyósított földgáz) ára jelentősen megugrott Japánban. Ez a háztartások számára

A kormányfő korábban kijelentette, hogy a kormány szeretné elkerülni az államháztartási hiányt finanszírozó újabb kötvénykibocsátásokat, ugyanakkor egyelőre nem ismertetette, hogyan fedezik a várható adóbevétel-kieséseket.

A japán jegybanknak nincs oka örülni a jen miatt, a fizetőeszközön nagy az inflációs nyomás (illusztráció)
A japán jegybank nincs könnyű helyzetben a jen miatt (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A Daiwa Kutatóintézet becslése szerint az élelmiszerek forgalmi adójának 1 százalékra csökkentése mintegy 4,4 ezermilliárd jen bevételkiesést okozna a japán költségvetésben, miközben a GDP-t mindössze körülbelül 300 milliárd jennel növelné.

A költségvetési fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak pedig már most nyomást gyakorolnak a jen árfolyamára.

A japán deviza a héten végrehajtott jegybanki kamatemelés ellenére sem tudott érdemben erősödni, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a lazább költségvetési politika semlegesítheti a monetáris szigorítás hatásait.

A japán fizetőeszköz nehéz helyzetéről ebből az elemzésből tájékozódhat a Világgazdaság oldalán.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu