Újabb drámai fordulat a hazai fintech piacon: a Revolut után újabb nagy szereplő hagyja itt Magyarországot
December elején váratlan fordulatot vett a magyar kriptopiac: rövid időn belül két meghatározó szereplő is bejelentette, hogy felfüggeszti kriptós szolgáltatásait Magyarországon. Előbb a nemzetközi fintech óriás, a Revolut közölte kivonulását ezen a területen, majd nem sokkal később a hazai CoinCash is hasonló döntésről számolt be. A háttérben mindkét esetben a magyarországi szabályozási környezet megváltozása áll.
A 2017-ben indult CoinCash az elmúlt években a hazai kriptovaluta-piac egyik kulcsszereplőjévé vált. A platform célja az volt, hogy a digitális eszközök adásvétele magyar nyelven, egyszerűen és biztonságosan legyen elérhető a magyar felhasználók számára. Míg a nemzetközi kriptotőzsdék sok esetben bonyolult regisztrációs folyamattal és idegen nyelvű felületekkel dolgoznak, a CoinCash közvetlen váltóként kínált forint- és euróalapú kriptovásárlást, akár banki átutalással, akár készpénzért.
A vállalkozás működésének egyik legfontosabb eleme a hibrid modell volt:
- az online váltási felület mellett az ország egyik legnagyobb kriptovaluta-ATM-hálózatát üzemeltette, összesen 15 automatával Budapesten és vidéki nagyvárosokban.
- Emellett személyes tanácsadással is segítették azokat az ügyfeleket, akik nagyobb összegben váltottak digitális eszközöket, így a CoinCash gyakorlatilag hidat épített a hagyományos pénzügyi rendszer és a blokklánc-technológia között.
A szolgáltatás felfüggesztésének oka nem piaci, hanem jogszabályi. A CoinCash közlése szerint az SZTFH által bevezetett validátori követelményrendszernek jelenleg nem tudnak megfelelni. A szabályozás lényege, hogy 2026. január 1-jétől egy hivatalosan jóváhagyott validátornak kellene hitelesítenie a kriptovaluta-tranzakciókat.
A probléma azonban az, hogy ilyen validátori szolgáltató egyelőre nem létezik Magyarországon, így a jogszabályban előírt technikai megfelelés jelenleg nem biztosítható.
Ez a helyzet nemcsak a CoinCash működését teszi ellehetetlenültté, hanem a teljes magyar kriptopiac számára komoly bizonytalanságot jelent. A helyzetet súlyosbítja, hogy 2026-tól a validátori engedély nélküli kriptovaluta-váltás akár büntetőjogi kockázatot is hordozhat, egyes esetekben bűncselekménynek minősülhet. Erre utal a Revolut döntése is, mely hasonló okokból vonult ki a magyar piacról.
A CoinCash korábban benyújtotta kérelmét az uniós MiCA-engedély megszerzésére, melynek elbírálása jelenleg is folyamatban van. Ugyanakkor a cég szerint önmagában az EU-s engedély nem jelent megoldást, mivel a magyar szabályozás által megkövetelt validátori háttér hiányában minden kriptováltási tevékenység jogi és működési kockázatot jelent, nemcsak a szolgáltatók, hanem a magánszemélyek számára is.
A bejelentés értelmében
2025. december 18-tól a CoinCash felületein nem lehet új váltási megbízásokat leadni, sem forint-, sem euróalapú kriptovaluta-váltás nem lesz elérhető,
a váltási szolgáltatások teljes egészében szünetelnek. Ezzel párhuzamosan a CoinCash által üzemeltetett kripto-ATM-ek sem használhatók, sem Budapesten, sem a vidéki helyszíneken.
A vállalat hangsúlyozta: amint Magyarországon elérhetővé válik egy jóváhagyott validátori szolgáltatás, és ezzel a jogszerű működés technikai feltételei adottá válnak, a szolgáltatásokat azonnal újraindítják. A CoinCash abban bízik, hogy a jogalkotók belátják, a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag ellehetetleníti a piac működését, és rövid időn belül olyan megoldást dolgoznak ki, mely betartható és működőképes kereteket teremt.
A kriptoszolgáltatások visszaszorulásával párhuzamosan a befektetők érdeklődése egyre inkább az alternatív megoldások felé fordulhat. Ilyenek lehetnek az úgynevezett kripto-trackerek, illetve ETP-k, melyek tőzsdén jegyzett termékként követik a kriptoeszközök – például a Bitcoin vagy az Ethereum – árfolyamát, anélkül hogy a befektetők közvetlenül kriptovalutát vásárolnának. Ez a megoldás a jelenlegi szabályozási környezetben egyre nagyobb szerepet kaphat a magyar befektetők körében.
A Revolut is kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatást
December elején a Revolut váratlanul bejelentette, hogy teljesen kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon, miután a szabályozási környezet változásai miatt már nem tudja biztosítani a megfelelőséget. A döntés hátterében az áll, hogy a Revolut Digital Assets Europe Ltd. ugyan megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) engedélyét az EU új kriptoeszköz-szabályozása, a MiCA alapján, ez azonban a magyarországi ügyfelek számára mégsem jelent további bővülést. A cég tájékoztatása szerint a helyi megfelelés fenntartása már nem biztosítható, így a szolgáltatást megszüntetik.
A legfontosabb határidő 2025. december 18., eddig az időpontig kell dönteni a még bent lévő kriptoeszközökről.
A felhasználók ebben az átmeneti időszakban eladhatják kriptovalutáikat, vagy láncon történő külső tárcába (on-chain walletbe) utalhatják ki azokat. A Revolut figyelmeztet: aki nem intézi el a kivezetést vagy az eladást a határidőig, annak a rendszer automatikusan értékesíti a kriptoegyenlegét az akkori piaci árfolyamon, a befolyt összeget pedig jóváírja a számlán, majd a kriptoszámlát végleg lezárja.