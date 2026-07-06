A Business Lease Group BV, az AutoBinck Group NV tagja, valamint az OTP Csoporthoz tartozó Merkantil Bank bejelentette, hogy kötelező érvényű megállapodást írtak alá a Business Lease Hungary Kft. („Business Lease Hungary”) üzletrészeinek 100 százalékos megvásárlásáról. A Merkantil Bank egy jól ismert és elismert lízingszolgáltatóval kötött megállapodással tovább bővíti szolgáltatási portfólióját. A jelentős tranzakció eredményeként az operatív lízing és a flottakezelési szolgáltatások a bank kiemelt stratégiai fókuszterületeivé válnak. A tranzakció lezárására az illetékes hatósági jóváhagyásoktól függően, várhatóan szeptemberben kerülhet sor.

OTP: újabb akvizícióval terjeszkedik a csoport / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A nemzetközi lízingpiacon egyre hangsúlyosabb az elmozdulás a komplex, szolgáltatásalapú megoldások irányába. Különösen az operatív lízinghez kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások szerepe erősödik dinamikusan. Bár a trend már a hazai piacon is jól érzékelhető, a nyugat-európai országokhoz képest a penetráció itthon továbbra is alacsony. Épp ezért rejt magában jelentős növekedési potenciált ez a terület.

A Business Lease több mint 35 éves múlttal rendelkező, a kelet-közép-európai régióban meghatározó mobilitási szolgáltató, amely az operatív lízing, a flottakezelés és a mobilitási tanácsadás teljes spektrumát lefedi.

A tranzakció fontos mérföldkő a Merkantil Bank stratégiai fejlődésében, és szervesen illeszkedik a pénzintézet megújult üzleti irányaihoz: a portfólió bővítéséhez és a szolgáltatási képességek erősítéséhez. A Business Lease felvásárlását követően tovább erősödünk az operatív lízing és a flottakezelési szolgáltatások terén. A tranzakció erős szakmai és operációs támogatást biztosít mindehhez

– mondta el a bejelentés kapcsán Fatér Gyula, a Merkantil Bank elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció révén a Merkantil Csoport jelentős iparági tapasztalattal és dedikált szaktudással is gazdagodik.

Különleges ez a tranzakció számunkra, hiszen ezúttal egy meghatározó hazai szereplőt akvirálunk. A folyamatot alapos előkészítés előzte meg, amelyben számos terület szoros együttműködésére volt szükség – ezúton is köszönöm a kollégák professzionális támogatását. A Business Lease megvásárlása jelentős az OTP Csoport hazai operációja számára, amivel tovább erősödik az általunk nyújtott szolgáltatások színvonala

– nyilatkozta Kolics Gábor az OTP Bank akvizíciós és integrációs területének ügyvezető igazgatója.