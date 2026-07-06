Újabb súlyos műszaki probléma miatt kellett részlegesen lezárni az erdélyi A10-es autópálya egy szakaszát. A Torda közelében található útpálya ismét megsüllyedt, ezúttal azonban a korábbiaknál jóval nagyobb károk keletkeztek: két forgalmi sávot is érint a földmozgás, az aszfalt megrepedt, több helyen jelentős szintkülönbség és mély árkok alakultak ki.

Évekig javították, de mégis megnyílt a föld Erdély legfontosabb sztrádája alatt – döbbenetes fotókon a jelenség, használhatatlanná vált az A10-es autópálya / Fotó: Facebook / Info Trafic 24

A problémás szakasz a 65. és a 66. kilométer között, mintegy 500 méter hosszan található. A hatóságok a biztonság érdekében részleges forgalomkorlátozást vezettek be, a járművek ezen a részen legfeljebb 60 kilométer/órás sebességgel haladhatnak – írja a Maszol.

A károsodást egyértelműen földcsuszamlás okozta.

Az illetékesek már májusban észlelték, hogy a területen újabb problémák alakulhatnak ki, ezért megelőző beavatkozásokat rendeltek el. A munkálatokat az autópályát építő PORR végzi, annak ellenére, hogy a beruházás jótállási időszaka már lejárt.

A Szászsebest és Tordát összekötő, mintegy 70 kilométer hosszú A10-es autópályát 2018-ban adták át a forgalomnak, azonban a most érintett szakasz évek óta visszatérő problémát jelent. A 66-os kilométernél 2023-ban, 2024-ben, valamint tavaly ősszel is javításokat kellett végezni, de a földmozgások kiváltó okát eddig nem sikerült véglegesen megszüntetni.

A károsodást egyértelműen földcsuszamlás okozta / Fotó: Facebook / Info Trafic 24

Közben egy másik, Magyarország számára is fontos autópálya építése jól halad

Miközben az A10-es autópályán ismét földcsuszamlás okoz fennakadásokat, az észak-erdélyi A3-as autópálya egyik kulcsfontosságú szakaszán jelentős előrelépés történt. A Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti beruházás már előrehaladott állapotban van, a legfontosabb viaduktok építése a végéhez közeledik, és a közel 995 millió lejes (mintegy 80 milliárd forintos) fejlesztés célja, hogy megszakítás nélküli autópályás kapcsolat jöjjön létre Vaskapu és Marosvásárhely között.

A magyar autósok számára ez különösen fontos, hiszen az A3-as a Székelyföld felé vezető egyik legfontosabb gyorsforgalmi út, amelynek kiépítése közel két évtizede húzódik. Az elmúlt években ugyanakkor látványosan felgyorsultak a román autópálya-fejlesztések: 2023 óta több mint 400 kilométer új gyorsforgalmi út készült el, és az idei tervek szerint csak az A3-ason mintegy 100 kilométert adhatnak át. Ez azt jelenti, hogy miközben egyes szakaszokon továbbra is komoly műszaki problémákkal kell megküzdeni, a román gyorsforgalmi úthálózat egésze történetének egyik legintenzívebb fejlesztési időszakát éli.