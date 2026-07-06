Csúcsról fordult le az OTP, a Richtert megütötték reggel – ráérősen indítja a hetet a forint
Az iráni feszültségek enyhülése és a mérséklődő kamatemelési várakozások okozta optimista piaci hangulat húzta új csúcsra a hazai és a német tőzsdét is az előző héten, a kedvező szentiment hétfő reggel már kevésbé érezhető volt a tőzsdéken, a forint pedig kissé kiengedett az előző hét második elében látott ralit követően. Az amerikai részvénypiac viszont jó kilátásokkal térhet vissza a július 4-i ünnepi szünetről.
A pesti tőzsde első szűmú indexe, a BUX 0,1 százalékkal 142 977 pontra fordult le a pénteken elért új rekordértékéről. A magyar blue chipek közül
- az OTP árfolyama 0,05 százalékkal 46 890 forintra ereszkedett a történelmi csúcsról,
- a Mol kurzusa 0,15 százalékkal 3 916 forintra emelkedett,
- a Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 120 forintig estek,
- a Magyar Telekom ára pedig nem mozdult el az előző heti, 2 670 forintos záróárról.
Az olajpiacon kisebb árcsökkenéssel reagáltak az iárni fejleményekte, valamint az OPEC+ vasárnapi, újabb termelésbővítő lépésére . A Brent jegyzése 0,2 százalékkal 72 dollár alá mérséklődött, még a WTI árfolyama minimálisan, 68,7 dollárra ereszkedett hordónként.
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A forint a múlt hét végi erősödést követően kissé kiengedett hétfő kora reggel a főbb devizákkhoz képest, a frissen közzétett, élénk vásárlási kedvről tanúskodó májusi hazai kiskereskedelmi forgalmi adat sem hozott érdemi lendületet hozott számára.
Az euróval szemben 0,05 százalékot rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam 353,6 forinton állt a pesti tőzsdenyitáskor.
A dollár jegyzése 0,2 százalékkal 309,6 forintig erősödött ezzel párhuzamosan.
A régiós fizetőeszközök is jobban vették a rajtot a forintnál, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal dréágult kilenc óráig.
A forint számára a kedden érkező, júniusi inflációs adat lehet a legfontosbb árfolyammozgató tényező a hét első felében. A Világgazdaság konszenzusa alapján előző hónapban 1,9 százalékkal emelkedhettek a fogyasztói árak éves alapon, májushoz képest pedig 0,1 százalékkal kúszhattak felfelé az árak. Ezzel a hatodik egymást követő hónapban mardadhatott 3 százalék alatt az infláció. Utoljára 2018-ban volt ilyen hosszú időn keresztül a jegybank céja alatt a pénzromlás üteme Magyaroszágon.
Az erős forint és az energiaárak gyors korrekciója után pedig aligha kérdés, Varga Mihály-vezette jegybank tovább faragja majd a hónap során az alapkamatot.