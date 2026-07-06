Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét – egyszerre két pozíciótól fosztotta meg

A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából – jelentette be néhány perccel ezelőtt Kapitány István.

Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét / Fotó: AFP

A gazdasági és energetikai miniszter ennél több információt nem osztott meg, így egyelőre az sem lehet tudni, ki veszi át az egyik legfontosabb állami bank vezetését.

A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány István néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul

a HEPA

és a HIPA

intézményeinél. "Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél" – fogalmazott egészen pontosan a Facebook-posztjában.

A tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan, erről részletesen itt írtunk.

Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét

Az átvilágítást azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy "az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését."

Kapitány István az átvilágításról annyit még közölt, hogy abban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt, és ez kiterjed

az intézmények működési folyamataira,

szerződésállományára,

irányítási struktúrájára

és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára

Hogy az EXIM élén most bejelentett mensztésnek ez az átvilágítás ágyazott-e meg, az egyelőre nem derült ki, de könnyen lehet erre következtetni. Már csak azért is, mert korábban azt mondta, hogy az átvilágítás eredményei alapján meghozzák majd a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket.