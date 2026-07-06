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Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét – egyszerre két pozíciótól fosztotta meg

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A döntés nem a semmiből jött, pár hete már lehetett tudni, hogy valami készül. Kapitány István most hivatalosan is közölte a változást a bank vezetésében, de több fontos kérdés nyitva maradt.
Hecker Flórián
2026.07.06, 10:08
Frissítve: 2026.07.06, 10:46

A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából – jelentette be néhány perccel ezelőtt Kapitány István.

Kapitány István
Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét / Fotó: AFP

A gazdasági és energetikai miniszter ennél több információt nem osztott meg, így egyelőre az sem lehet tudni, ki veszi át az egyik legfontosabb állami bank vezetését.

A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány István néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul

  • a HEPA
  • és a HIPA

intézményeinél. "Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél" – fogalmazott egészen pontosan a Facebook-posztjában.

A tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan, erről részletesen itt írtunk.

Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét

Az átvilágítást azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy "az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését."

 

Kapitány István az átvilágításról annyit még közölt, hogy abban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt, és ez kiterjed

  • az intézmények működési folyamataira,
  • szerződésállományára,
  • irányítási struktúrájára
  • és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára

Hogy az EXIM élén most bejelentett mensztésnek ez az átvilágítás ágyazott-e meg, az egyelőre nem derült ki, de könnyen lehet erre következtetni. Már csak azért is, mert korábban azt mondta, hogy az átvilágítás eredményei alapján meghozzák majd a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket.

Kapitány István a júniusi megszólalásában arra is kitért, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön.

Ami az EXIM-nél történik, az rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vállalkozások bankjaként működik, amely a magyar gazdaság pénzügyi finanszírozási lehetőségeit csatornázza be az exportra teremlő cégeknek. Az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így pedig egyedi hitel-, biztosítás- és garanciatermékeket kínál.

  1. 7100 vállalati ügyféllel rendelkezik.
  2. Ezek 86 százaléka a kkv-szektorban működik.
  3. A világ közel 150 országába juttattak el magyar termékeket és szolgáltatásokat.

Az EXIM név alatt két társaság együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.)

Ezeknek az éléről váltotta le tehát Kapitány István Berta Adriennt hétfőn.

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