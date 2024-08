Erste csoport: jól fut a szekér, nőtt a nyereség, rekord osztalék jöhet

A kedvező első féléves eredmények nyomán a bankcsoport javította a 2024-re vonatkozó előrejelzéseit is:

jelenleg 15 százalékot meghaladó ROTE (Return On Tangible Equity) elérését várja 2024-ben,

összességében stabil működési eredményt és ennek következtében 50 százalék alatti költség/bevétel arányt (CIR) vár.

Ami a működési környezet alakulását illeti, az elemzői várakozások alapján a bankcsoport elsődleges piacain javuló GDP-növekedés várható 2024-ben, miközben az inflációs nyomás idén várhatóan továbbra is lefelé mutató trendet követ. A továbbra is erős munkaerőpiac támogatja a gazdaság növekedését az összes piacon: a folyó fizetési mérleg a legtöbb országban fenntartható szinten maradhat, folytatódik a költségvetési hiányok konszolidálása. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya az Erste csoport összes piacán az előrejelzések szerint nagyjából stabil marad, így lényegesen az eurózóna átlaga alatt lesz. Ilyen gazdasági körülmények között a bankcsoport mintegy 5 százalékos nettó hitelnövekedésre számít 2024 egészében, miközben a kockázati költségek is alacsony szinten maradhatnak.

Stefan Dörfler, a bankcsoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese az esetleges lengyelországi terjeszkedés kapcsán elmondta: az Erste érdeklődik minden régiós terjeszkedési lehetőség iránt, ám a lengyel piacra csak akkor lépne be, ha az további értéket jelentene a részvényesek számára.

Ami a hitelintézeti szektorra kivetett különadókkal kapcsolatos változásokat illeti, Peter Bosek ezeket nem kívánta kommentálni, hozzátéve, hogy – mint eddig minden esetben – az Erste próbál minél gyorsabban alkalmazkodni a változásokhoz. „A magyarországi Erste menedzsmentje egyébként nagyon felkészült, miközben az ottani leánybank az egyik legsikeresebb a régiós érdekeltségek között, így elégedettek vagyunk a teljesítményével” – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.