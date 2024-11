Most kell igazán figyelni a banki költségekre, érdemes lehet váltani

Már négy hazai hitelintézet is közzétette, hogy jelentősen emel a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjain a tranzakciós illetékre vonatkozó szabályozás módosítása nyomán, és várhatóan további szereplők is lépnek majd. Tavasszal pedig az inflációkövető díjemelésekre kell felkészülniük az ügyfeleknek. Mindezek nyomán érdemes a szokásosnál is tüzetesebben átnézni a januárban kötelezően érkező banki költségkimutatást, és ha indokolt, számlacsomagot vagy szolgáltatót váltani.