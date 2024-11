Ingyenes lesz az átutalás a Revolutról a Wise-ra

Most már díjmentesen lehet forint átutalást végezni a Revolutról a Magyarországon ugyancsak kedvelt másik fintech szolgáltató, a Wise forint számlájára, immár mindegyik díjcsomag esetében.

Ingyenes lesz a forintátutalás a Revolut és a Wise között / Fotó: Shutterstock

A Revinfó beszámolója szerint a Revolut Ultra csomagban az ilyen utalások eddig is ingyenesek voltak, ahogy havonta első alkalommal a Premium és Metal csomagok esetében, ám a második utalás ezen csomagoknál már 2 ezer forintba került.

A Standard és Plus csomagok tulajdonosainak eddig utalásonként 2 ezer forintjába került az átutalás.

Az összefoglaló szerint eddig ugyanis a két szolgáltató közti utalást a Revolut eddig nemzetközi forint utalásnak vette, mivel a Wise forint számlához belga bank cím tartozik. Az nem derült ki a híradásból, hogy ez változott-e meg, vagy a Revolut szerzett belga banki engedélyt. Ugyanakkor az átutaláshoz továbbra is IBAN számlaformátumot kell megadni.

Ez arra utal, hogy továbbra is nemzetközi utalásról van szó, és ezt erősíti az is, hogy a pénz nem megy át azonnal, ez 1 órától akár banktól függően 1–3 munkanap is lehet.