EXIM: rekordokat hozott a tavalyi év

A 2024-es üzleti évben is elsődleges célunk volt, hogy a hazai vállalkozások számára kiszámítható, célzott és elérhető finanszírozási megoldásokat kínáljunk. Az elért eredményeink is jól tükrözik intézménypárosunk pénzügyi stabilitását és alkalmazkodóképességét a folyamatosan változó gazdasági környezetben. A hitelállomány rekordot döntő bővülése és a közel 4000 milliárd forintra emelkedett mérlegfőösszeg is azt mutatja, hogy ügyfeleink hosszú távon számítanak az EXIM Magyarországra mint stabil finanszírozó partnerre