Deviza
EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF337.38 -0.2% GBP/HUF450.65 -0.05% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF91.98 -0.02% RON/HUF76.95 -0.1% CZK/HUF16.1 -0.17% EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF337.38 -0.2% GBP/HUF450.65 -0.05% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF91.98 -0.02% RON/HUF76.95 -0.1% CZK/HUF16.1 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
OTPdirekt
OTP MobilBank
OTP InternetBank
ügyfél
mobilalkalmazás

Jó, ha felkészül: ezt a szolgáltatást már nem fogja elérni az OTP Banknál

Néhány hét múlva megszűnik az OTP Banknál a több mint két évtizede működő OTPdirekt szolgáltatás, helyette korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformok jönnek.
Világgazdaság
2025.10.13, 06:40

November 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái – az OTP MobilBank mellett az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak, amelyek már közel 2,5 millió ügyfél mindennapjait segítik – hívja fel a figyelmet az Origo.

OTPdirekt
Az OTP Bank megszünteti az OTPdirektet, helyette új digitális platformok jönnek / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Ezt kell tenniük az OTPdirektet használó ügyfeleknek

Az online bankolás ezentúl tehát két fő csatornán keresztül zajlik:

  1. OTP Bank HU mobilapplikáció – itt a MobilBank funkció biztosítja a teljes körű bankolást biztonsági elemekkel kiegészítve.
  2. OTP InternetBank – webes felület, amely számítógépen és laptopon keresztül érhető el.

Azon ügyfeleik, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták, néhány egyszerű lépésben, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges digitális szolgáltatási szerződésüket – derül ki a pénzintézet közleményéből. Erre azért van szükség, mert az új felületek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyekre az OTPdirekt használatához szükséges szerződés nem terjed ki. Aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.

Az OTP InternetBank biztonságos belépést biztosít, könnyebben kezelhető felülettel rendelkezik. 

Többek között minden számla egy helyen lesz kezelhető:

  • Folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla kezelése
  • Tranzakciók listája
  • SZÉP-kártya-egyenleg és -tranzakciók
  • Más banknál vezetett számlák egyenlege

A hagyományos banki műveletek kiegészülnek új, innovatív szolgáltatásokkal is – ezekről itt olvashat bővebben.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu