Rendkívüli: megszűnhet a Sziget Fesztivál, kivonulna Budapestről – Karácsony Gergely megkapta a levelet a vezérigazgatótól

A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, mert a Sziget Zrt. vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.
VG
2025.10.13, 07:48
Frissítve: 2025.10.13, 08:10

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője – írta Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a közösségi médiában. A politikus közölte: levelet kapott a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatta, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A politikus szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat. Karácsony leszögezte: bízik abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. Hozzátette: ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre.

A Sziget Fesztivál Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, amelyet minden év augusztusában rendeznek meg Budapesten, az Óbudai-szigeten. 1993-ban indult a Diáksziget kezdeményezésként, majd 1996-tól Sziget Fesztivál néven vált ismertté. A fesztivál sokszínű zenei műfajokat felvonultat, és a kulturális programok, sportlehetőségek, valamint a civil szervezetek bemutatkozása is része az eseménynek.

A legnagyobb magyarországi fesztivál a főváros gazdaságának egyik legnagyobb nyári motorja. A szálláshelyek mellett a főváros vendéglátóipara és kiskereskedelmi szektora is jelentős bevételt könyvelhet el a Sziget Fesztivál alatt.

A legnagyobb magyarországi fesztivál a főváros gazdaságának egyik legnagyobb nyári motorja. Tavaly a több mint 160 ezer külföldi vendég a Sziget hetében milliárdos szállásbevételt generált. Arról kérdeztük a külföldi bulizókat, mekkora a napi kiadásuk, valamint mennyit és mire költenek a belvárosban.

