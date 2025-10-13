Deviza
EUR/HUF392.16 0% USD/HUF338.52 +0.14% GBP/HUF450.86 0% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.06 +0.06% RON/HUF77.07 +0.05% CZK/HUF16.12 -0.05% EUR/HUF392.16 0% USD/HUF338.52 +0.14% GBP/HUF450.86 0% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.06 +0.06% RON/HUF77.07 +0.05% CZK/HUF16.12 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,352.45 +0.35% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,776 +0.22% OTP29,830 +0.91% RICHTER10,560 -0.38% OPUS567 +0.35% ANY7,320 +0.27% AUTOWALLIS158.5 -1.26% WABERERS4,880 0% BUMIX9,574.89 +0.12% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,195.63 +0.12% BUX102,352.45 +0.35% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,776 +0.22% OTP29,830 +0.91% RICHTER10,560 -0.38% OPUS567 +0.35% ANY7,320 +0.27% AUTOWALLIS158.5 -1.26% WABERERS4,880 0% BUMIX9,574.89 +0.12% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,195.63 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is - Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

null
energia
napelem
Kína

Kína megint ámulatba ejtette a világot: olyan naperőművet indított be, ami sehol máshol nincs, 25 százalékkal több energiát termel - videón a hatalmas tornyok

Kína beindítja a világ első hőerőművét a Góbi sivatagban. Közel 27 ezer tükör gyűjti össze a napfényt két toronyra, amelyek egy turbinát táplálnak – ez a kínai rendszer állítólag olcsóbb és hatékonyabb.
VG
2025.10.13., 07:42

Kína a Góbi sivatagban üzembe helyezte a világ első napenergia-erőművét, amely állítólag olcsóbb és hatékonyabb technológiát alkalmaz, és bővíthető – közölte a South China Morning Post.

kína, napelem, energia
A kínai napelempark napnyugta után és felhős időben is termeli az energiát. / Fotó: John Moore / Getty Images

A China Three Gorges vállalat által épített, Kanszu tartomány északnyugati részén található erőmű két toronyból táplál egy turbinát – ez az első ilyen megoldás a világon.

Ezernyi tükör és két torony a kínai sivatagban

Közel 27 ezer tükröt szereltek fel, amelyek a napfényt a 200 méter magas, egymástól körülbelül egy kilométerre álló tornyokra összpontosítják. Ez koncentrált hőt termel, amely 570 Celsius-fokig megolvasztja és tárolja a sót. 

Ez pedig gőzt hoz létre, amely meghajtja a turbinákat és fenntartja az áramellátást, még naplemente után vagy felhős napokon is. 

Új korszak: Kína rájött, hogyan tud végtelen energiát termelni, világrekorder találmányt mutatott be a világnak – videón a gigászi S1500

A sivatagban rejlő lehetőségek

A kettős tornyok lehetővé teszik, hogy a keleti torony reggel befogja a nap sugarait, míg délután a nyugati torony veszi át a feladatot. A két tükörmezőt úgy alakították ki, hogy egy részük átfedésben van. A HVG megírta, hogy ez azért hasznos megoldás, mert így alacsonyabb lett az építési költség, egy ilyen erőműnél ugyanis a speciális tükrök a teljes költség közel 60 százalékát teszik ki.

A most készülő erőmű egy nagyobb tisztaenergia-projekt része, amely hasznosítja a szélenergiát, és napelemfarmot is magában foglal. A teljes komplexum együttesen évente félmillió háztartást láthat el elektromos árammal.

Kína 21 hasonló tornyos kialakítású naperőművet üzemeltet kereskedelmi céllal, ezek összesített kapacitása 1,57 millió kilowatt. Emellett további 30 építés alatt áll, amelyek összesen nagyjából 3,1 millió kilowattal növelik ezt a fajta kapacitást, amiből látszik a megoldás hatékonysága és népszerűsége.

Kínai Nagy napfal – a jövő technológiája már jelen van

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Budapest

Sziget Fesztivál: váratlan fordulat az ország legnagobb rendezvénye körül – visszatérhet Gerendai Károly?

A Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot Gerendai Károllyal, hogy a rendezvény vele folytathassa működését. A Sziget Fesztivál jövője a tét..
1 perc
OTP

Történelmi bejelentés: az OTP tízmilliárdokat költ Magyarország egyik legnagyobb kastélyára

A kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására.
3 perc
napelem

Kína megint ámulatba ejtette a világot: olyan naperőművet indított be, ami sehol máshol nincs, 25 százalékkal több energiát termel - videón a hatalmas tornyok

Ez a kínai rendszer állítólag olcsóbb és hatékonyabb.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.