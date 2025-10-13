Elege lett a NAV-nak, közleményben jelentette be: rá fog szállni ezekre a cégekre, mert nem hisz nekik, kettő már le is bukott – 200 százalékos adóbírság fenyeget

Fokozott szigorra számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részéről azok a cégek, amelyek évek óta veszteséget mutatnak ki működésük során. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint ezeknél a cégeknél a veszteség gyakran nem valós, hanem abból ered, hogy a bevétel egy részét eltitkolják: az értékesítésekről nem állítanak ki számlát vagy nyugtát – közölte a NAV.

A NAV fokozott szigorral vizsgálja a veszteséges vállalkozásokat / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság (archív)

A hivatal a vizsgálatok során széles körű adatvagyont használ, többek között számlaadatokat, gazdasági mutatókat, valamint más adózók összehasonlító adatait. Ha a bevallott adatok és a valós teljesítmény között ellentmondás mutatkozik, a revizorok becsléssel állapítják meg az adóalapot – ilyenkor az eltérések bizonyítása már az adózóra hárul.

Nemrég két cég – egy virágbolt üzemeltetője és egy villamossági termékeket forgalmazó kereskedő – került a NAV látóterébe. Az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy a kimutatott veszteségük nem felelt meg a valóságnak, bevételeik egy részét eltitkolták. A revizorok már az eljárás kezdetén ideiglenes biztosítási intézkedést rendeltek el a költségvetési érdekek védelmében.

A titkolózás súlyos következményekkel járhat: ha bizonyítást nyer az eltitkolt bevétel, az adóhiány kétszeresének megfelelő, azaz 200 százalékos adóbírságot szab ki a NAV. A vizsgált ügyekben a vállalkozások végül elfogadták a feltárt tényeket, lemondtak a fellebbezés lehetőségéről, és összesen több mint 12 millió forintot fizettek be a költségvetésbe.

Együttműködik a NAV és az MKIK

A NAV és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) között létrejött együttműködési megállapodás a vállalkozások adminisztrációs terhének csökkentését tűzte ki célul. A megállapodás alapja a mesterséges intelligencia és az egyéb digitális technológiák adaptációjának támogatása, valamint az adat-visszacsatolás erősítése.

Az együttműködés egyik kézzelfogható eredménye az október 15-én induló országos előadás-sorozat, amely hibrid formában – személyes és online részvételi lehetőséggel – várja a vállalkozásokat, könyvelőket és szakmai érdeklődőket. Az eseménysorozat első állomásán az adóhivatal szakértői bemutatják az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) gyakorlati használatát.