Magyarországon építi meg a legnagyobb gyárát a német autóipari óriás, egész Európában nincs párja: de ennek ára van, tömegével küldi kényszernyugdíjba a dolgozóit

Sajtóértesülséek szerint a Mercedes-Benz stratégiai döntést hozott: jelentős gyárbővítést indít Kecskeméten, amely a márka európai gyártási struktúrájában mérföldkövet jelenthet. Az új beruházás keretében 3 ezer új munkahely jön létre az üzemben, ahol jelenleg 4500 munkavállaló dolgozik – írja a Vezess.
Ezzel Kecskemét veszi át a vezető szerepet a Mercedes európai gyárai között: éves szinten 300-400 ezer autó készülhet a kecskeméti gyárban, miközben Sindelfingen, Rastatt és Bréma kapacitása 200-200 ezer autóra csökkenhet. A lépéssel a Mercedes megduplázza Kecskemét részesedését a márka európai gyártásból: ez jelenleg 15 százalék, de a fejlesztéssel 30 százalékra emelkedhet.
A lap megjegyzi: az ipari fejlesztés az elektromos járművek gyártására koncentrál, 2026 második negyedévétől Kecskeméten indul az elektromos C-osztály és a következő generációs GLB kis SUV hibrid és elektromos változatának gyártása. Ezzel párhuzamosan a CLA modell gyártása várhatóan megszűnik a kecskeméti üzemben.
Bár Németországban várhatók elbocsátások, és visszafogják a termelést, Magyarországon a fejlesztések munkahelyteremtő hatása hangsúlyos. A Mercedes-Benz Németországban elsősorban az időszakos munkavállalók elbocsátására fókuszál, így a magyarországi fejlesztések nem veszélyeztetik az állandó dolgozók pozícióit.
Mintegy 40 ezer németországi dolgozónak kínálnak korai nyugdíjazási lehetőséget, a pozíciótól és a munkaviszony hosszától függően akár félmillió eurós végkielégítést is kaphatnak, ha önként távoznak.
A BMW a harmadik negyedévben jobban teljesített, mint a Mercedes: 514 620 saját márkás járművet adott el. Ha beleszámoljuk a Mini és a Rolls-Royce értékesítéseit, akkor összesen 588 300 autójuk talált gazdára a vizsgált időszakban, az utóbbi 8,8 százalékos, az előbbi 5,7 százalékos növekedésnek számít. A Mercedes ezzel szemben 525 300 autót adott el, ami 12 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.
Piaconként vizsgálva az Egyesült Államokban a BMW kiemelkedően teljesített, 24,9 százalékos növekedéssel 297 247 autót adott el, míg a Mercedes 17 százalékos csökkenéssel csupán 70 800-at. Kínában mindkét márka csökkentette eladásait, a Mercedes 27 százalékkal, a BMW 11 százalékkal, s egyik sem tudott érdemi nyereséget elérni.
Európában viszont mindkét gyártó növekedett: a Mercedes 2 százalékkal, a BMW pedig 9,3 százalékkal tudta emelni értékesítését. Az elektromos és hibrid járművek terén a BMW vezet, habár kismértékű visszaesést könyvelt el, mégis 102 864 elektromos autót adott el, szemben a Mercedes 42 600 darabjával.
A 2025-ös év alapján úgy tűnik, a BMW vezető szerepben van a piacon, de a Mercedes erős újdonságokkal készül, mint a GLC with EQ Technology és a frissített CLA modellek, amelyek új lendületet hozhatnak a márkának. A BMW pedig az új iX3 modellel és az új Neue Klasse platformmal igyekszik megtartani előnyét.
Gyülekeznek a gondok Kína egyik vezető autógyártójánál: megszólalt a vészcsengő az MG-nél - de valahogy nem akarják meghallani
Kína legnagyobb autógyártójánál furcsa dolgok történnek. A SAIC árfolyama a vártnál gyengébb teljesítménye ellenére repeszt, az állami hátterű vállalat befektetői szemmel nézve roppant túlértékelt. Az MG révén Európa legnépszerűbb kínai autóit gyártó sanghaji óriáscég jövője is tartogat még meglepetéseket.
