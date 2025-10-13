Magyarországon építi meg a legnagyobb gyárát a német autóipari óriás, egész Európában nincs párja: de ennek ára van, tömegével küldi kényszernyugdíjba a dolgozóit

Sajtóértesülséek szerint a Mercedes-Benz stratégiai döntést hozott: jelentős gyárbővítést indít Kecskeméten, amely a márka európai gyártási struktúrájában mérföldkövet jelenthet. Az új beruházás keretében 3 ezer új munkahely jön létre az üzemben, ahol jelenleg 4500 munkavállaló dolgozik – írja a Vezess.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ezzel Kecskemét veszi át a vezető szerepet a Mercedes európai gyárai között: éves szinten 300-400 ezer autó készülhet a kecskeméti gyárban, miközben Sindelfingen, Rastatt és Bréma kapacitása 200-200 ezer autóra csökkenhet. A lépéssel a Mercedes megduplázza Kecskemét részesedését a márka európai gyártásból: ez jelenleg 15 százalék, de a fejlesztéssel 30 százalékra emelkedhet.

A lap megjegyzi: az ipari fejlesztés az elektromos járművek gyártására koncentrál, 2026 második negyedévétől Kecskeméten indul az elektromos C-osztály és a következő generációs GLB kis SUV hibrid és elektromos változatának gyártása. Ezzel párhuzamosan a CLA modell gyártása várhatóan megszűnik a kecskeméti üzemben.

Bár Németországban várhatók elbocsátások, és visszafogják a termelést, Magyarországon a fejlesztések munkahelyteremtő hatása hangsúlyos. A Mercedes-Benz Németországban elsősorban az időszakos munkavállalók elbocsátására fókuszál, így a magyarországi fejlesztések nem veszélyeztetik az állandó dolgozók pozícióit.

Mintegy 40 ezer németországi dolgozónak kínálnak korai nyugdíjazási lehetőséget, a pozíciótól és a munkaviszony hosszától függően akár félmillió eurós végkielégítést is kaphatnak, ha önként távoznak.

Hasít a BMW, a Mercedes lemaradt

A BMW a harmadik negyedévben jobban teljesített, mint a Mercedes: 514 620 saját márkás járművet adott el. Ha beleszámoljuk a Mini és a Rolls-Royce értékesítéseit, akkor összesen 588 300 autójuk talált gazdára a vizsgált időszakban, az utóbbi 8,8 százalékos, az előbbi 5,7 százalékos növekedésnek számít. A Mercedes ezzel szemben 525 300 autót adott el, ami 12 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.

Piaconként vizsgálva az Egyesült Államokban a BMW kiemelkedően teljesített, 24,9 százalékos növekedéssel 297 247 autót adott el, míg a Mercedes 17 százalékos csökkenéssel csupán 70 800-at. Kínában mindkét márka csökkentette eladásait, a Mercedes 27 százalékkal, a BMW 11 százalékkal, s egyik sem tudott érdemi nyereséget elérni.