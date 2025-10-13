Óriási változás készül a műszaki vizsgánál: eddig csak a dízeleseknél nézték, de most a benzines autókra is kiterjesztenék – még a fiatal járművek is fennakadnak

A régebbi besorolású dízelmotoros autókra, hanem a benzinmotorosokra is kiterjesztenék a részecskeszám határérték-mérést (PN-mérés). Ezt a módszert Németországban már 2023 óta alkalmazzák az Euro 6/VI környezetvédelmi osztályú dízel járműveknél, és sokkal pontosabb képet ad a kipufogógázban lévő részecskék mennyiségéről, mint a korábbi vizsgálatok – írja a Boon.

Új mérés jöhet a műszaki vizsgán: PN-mérés a benzines autókra is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A PN-mérés bevezetése során kiderült, hogy még fiatal, 5 év alatti dízel járművek is hibákat produkálnak, például a Fordnak 164 ezer járművet kellett visszahívnia a DPF problémák miatt Németországban. Emiatt az Európai Unió szerint hasznos lenne kiterjeszteni a vizsgálatot a benzinmotorosokra is, mert a benzinmotorok is meghibásodhatnak, és részecskekibocsátásuk szintén jelentős lehet.

Az alkalmazásával kapcsolatban azonban vannak viták, különösen az Euro 5b kibocsátási szabványnak megfelelő dízelautók esetében, mivel az autótulajdonosokat olyan alkatrészek cseréjére kényszerítené, amelyek költségesek.

Drágult a műszaki vizsga

Jelentősen drágult a műszaki vizsga, idén 64 százalékos áremelkedést tapasztalhattak a járműtulajdonosok. A szakértők szerint az áremelkedés időszerű volt már, jövőre pedig még ennél is nagyobb drágulás jöhet. A személygépkocsik műszaki vizsgájának hatósági díja az eddig megszokott 16 290 forintról 26 700 forintra nőtt 2025 februárjától.

A drágulás a teherautókat különösen érinti, egy nyerges vontató műszaki vizsgája pótkocsival és menetíróval 150 ezer forintba is kerülhet. Az elsőre meredek emelkedést

az infláció,

a folyamatosan növekvő költségek,

a bérek emelkedése

és a szigorodó műszaki feltételek

együttesen idézték elő a lap szerint. A hibrid és az elektromos autók fejlődése új vizsgálati eljárásokat tesz szükségessé, a vizsgaállomásoknak pedig akár néhány éven belül alkalmassá kell válniuk ezek ellenőrzésére is.

A rövid távú cél az, hogy egy olyan rendszer működjön Magyarországon, amely lépést tud tartani a technológia rohamos fejlődésével, és valóban képes kiszűrni a közlekedés biztonságát veszélyeztető hibákat. Ám nem kizárt, hogy ehhez újabb díjemelésre lesz szükség a jövőben.