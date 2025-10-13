Deviza
Rendkívüli

Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is - Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

Itt a történelmi pillanat: a Hamász elengedte az utolsó magyar túszt is – egyre közelebb a béke

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Hamász fogságából kiszabadult azt utolsó magyar túsz is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra ahhoz hasonló megegyezést hozott tető alá. A Hamász a Vöröskeresztnek adott át hét túszt a tűzszüneti megállapodás keretében, köztük Omri Miránt is. A békemegállapodást még hétfőn aláírhatják.
VG/MTI
2025.10.13, 08:31
Frissítve: 2025.10.13, 10:38

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

hamász Israel Marks October 7 Anniversary As talks Held to End Gaza War
Itt a történelmi pillanat: a Hamász elengedte az utolsó magyar túszt is  / Fotó: Kobi Wolf

Szijjártó Péter hozzátette:

Nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. 

„Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!” – tette hozzá Szijjártó Péter.

 

Trump váratlan hírt közölt a világgal: kitört a béke, mindkét fél aláírja a megállapodást

Történelmi megállapodást kötött Izrael és a Hamász Donald Trump amerikai elnök közvetítésével csütörtökön, amely pénteken lépett életbe. A béketerv első fázisa tűzszünetet és a túszok szabadon engedését irányozza elő, ami véget vethet a gázai konfliktusnak. 

„Nagyon büszke vagyok, hogy bejelenthetem: Izrael és a Hamász is aláírja béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy MINDEN túszt hamarosan szabadon engednek, és Izrael visszavonja csapatait egy megállapodás szerinti vonalra, az első lépésként egy erős, tartós és örökké tartó béke felé” – jelentette be Trump a Truth Social platformon.

A terv következő fázisa szerint egy Trump vezette nemzetközi testület, beleértve Tony Blair volt brit miniszterelnököt is, szerepet játszana Gáza háború utáni igazgatásában. Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.

2025. október 13-án kora reggel emberek gyűltek össze a tel-avivi Hostage Square-en, kezükben a Gázában fogva tartott izraeli túszok portréival és izraeli zászlókkal, valamint Donald Trump amerikai elnököt ábrázoló poszterrel. A Hamász október 13-án szabadon engedte az összes túlélő túszt cserébe az Izrael által fogva tartott palesztin foglyokért, miközben Donald Trump amerikai elnök a béke-csúcstalálkozóra tartott a régióba, miután a háborút „befejezettnek" nyilvánította. Trump villámlátogatása Izraelben és Egyiptomban célja, hogy megünnepelje a múlt heti tűzszüneti és túszszabadítási megállapodás közvetítésében játszott szerepét, de ez egy bizonytalan időszakban történik, mivel Izrael és a Hamász a további lépésekről tárgyal. (Fotó: Ahmad GHARABLI / AFP)

Aláírhatják a Hamász és Izrael közötti békemegállapodást

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése szerint

Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a közel-keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján.

Az egyezséget Sarm es-Sejkben, Egyiptomban írják alá a felek. A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász–Izrael-háborút kívánja rendezni.

António Guterres ENSZ-főtitkár szombat este szóvivője útján jelezte részvételét az eseményen. A Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki történelmi fordulópontnak nevezte a hétfői eseményt.

