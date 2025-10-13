Itt a történelmi pillanat: a Hamász elengedte az utolsó magyar túszt is – egyre közelebb a béke

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Itt a történelmi pillanat: a Hamász elengedte az utolsó magyar túszt is / Fotó: Kobi Wolf

Szijjártó Péter hozzátette:

Nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.

„Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Trump váratlan hírt közölt a világgal: kitört a béke, mindkét fél aláírja a megállapodást

Történelmi megállapodást kötött Izrael és a Hamász Donald Trump amerikai elnök közvetítésével csütörtökön, amely pénteken lépett életbe. A béketerv első fázisa tűzszünetet és a túszok szabadon engedését irányozza elő, ami véget vethet a gázai konfliktusnak.

„Nagyon büszke vagyok, hogy bejelenthetem: Izrael és a Hamász is aláírja béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy MINDEN túszt hamarosan szabadon engednek, és Izrael visszavonja csapatait egy megállapodás szerinti vonalra, az első lépésként egy erős, tartós és örökké tartó béke felé” – jelentette be Trump a Truth Social platformon.

A terv következő fázisa szerint egy Trump vezette nemzetközi testület, beleértve Tony Blair volt brit miniszterelnököt is, szerepet játszana Gáza háború utáni igazgatásában. Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.