Támad az OTP, ez sokaknak fájhat, az ATM-ek telepítéséről szóló törvényt érvényteleníttetnék

Hétfőn a legnagyobb magyar bank, az OTP alkotmányjogi panaszt terjesztett be – erről a Budapesti Értéktőzsde honlapján tájékoztatták a tőkepiaci szereplőket. A panaszt több hitelintézettel közösen terjesztették elő az Alkotmánybíróságnak, a résztvevőket nem nevezte meg a közlemény.

Az ATM-ek telepítéséről szóló törvény az alkotmányjogi panasz célpontja / Fotó: AFP

Az előterjesztésben kérik „az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény (ATM törvény) és az egyéb vonatkozó jogszabályok (16/2025. (V. 29.) NGM rendelet, 19/2025.(VI. 26.) MNB rendelet, 20/2025 (VI. 26.) MNB rendelet által módosított 1/2023.(I. 17.) MNB rendelet) egyes rendelkezéseinek Alaptörvénybe ütközésének megállapítását”.

A közleményben az OTP a következőképpen indokolta a lépést:

Az ATM-törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM-telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba.