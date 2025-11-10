Támad az OTP, ez sokaknak fájhat, az ATM-ek telepítéséről szóló törvényt érvényteleníttetnék
Hétfőn a legnagyobb magyar bank, az OTP alkotmányjogi panaszt terjesztett be – erről a Budapesti Értéktőzsde honlapján tájékoztatták a tőkepiaci szereplőket. A panaszt több hitelintézettel közösen terjesztették elő az Alkotmánybíróságnak, a résztvevőket nem nevezte meg a közlemény.
Az előterjesztésben kérik „az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény (ATM törvény) és az egyéb vonatkozó jogszabályok (16/2025. (V. 29.) NGM rendelet, 19/2025.(VI. 26.) MNB rendelet, 20/2025 (VI. 26.) MNB rendelet által módosított 1/2023.(I. 17.) MNB rendelet) egyes rendelkezéseinek Alaptörvénybe ütközésének megállapítását”.
A közleményben az OTP a következőképpen indokolta a lépést:
Az ATM-törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM-telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba.
Megjelent a rendelet: így érkeznek majd a bankautomaták a legkisebb falvakba
2025.05.30. A Magyar Közlönyben olvasható az erről szóló rendelet. A bankautomaták telepítése a magyar falvakba idén megkezdődik, két év alatt mindenkinél lesz ATM.