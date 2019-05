Homályos a font jövője

A kormányválság és Theresa May lemondása öthavi mélypontra küldte az angol devizát, amely május eleje óta csaknem 3 százalékot gyengült az euróval szemben. A dollárral szemben is 3 százalékos a havi mínusz, a G10-devizák közül egyedül a font gyengült a zöldhasú ellenében májusban. Elemzők szerint a politikai események érdemi nyomást helyeznek majd a keresztárfolyamra.

Theresa May lemondásával megnyílt az esélye egy keményvonalas miniszterelnök megválasztásának, aki mindenképp, akár megállapodás nélkül is levezetné a Brexitet. A legtöbben Boris Johnson volt külügyminisztert, London volt polgármesterét látják már a Downing Streeten, akit a piac elkötelezett Brexit-pártiként tart számon.

Johnson nemrég kijelentette:

reméli, hogy október 31-ig az ország elhagyja a közösséget – akár szerződéssel, akár anélkül. A politikai kockázatok a gyengülés felé hatnak, ám az elemzők még ezt sem merik biztosan kimondani.

A Danske Bank elemzésében azt írta: számos forgatókönyv van a fontpiacon, a legfontosabb az, hogy Boris Johnson mennyire bizonyul óvatosnak a Brexit kapcsán.

A Rabobank is Johnsont helyezi előtérbe: a font érdemi gyengüléssel néz szembe, ha kiderül, hogy Theresa May utódja akár a megállapodás nélküli kilépést is támogatja. A Commerzbank prognózisa szerint viszont a 0,88-os jegyzés fölött egyensúlyban van a font, így a politikai eseményektől függetlenül nem várható további zuhanás.

