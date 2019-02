Javuló eredmény várható a Richtertől

A Richter csütörtökön ismerteti a 2018-as utolsó negyedév számait. Egy egyszeri tétellel kapcsolatos elszámolási kérdés miatt nagy szóródást mutatnak a prognózisok.

Stagnáló negyedik negyedéves árbevétel mellett a nettó eredmény emelkedését várják az elemzők a Richtertől. A társaság gyorsjelentése csütörtökre virradóra jelenik meg. A Világgazdaság által készített konszenzus szerint a gyógyszergyártó október–decemberi bevétele gyakorlatilag megegyezett a 2017-es bázisidőszak 110,2 milliárd forintjával.

A legpesszimistább várakozás szerint a Richter árbevétele csupán 104 milliárdos volt a negyedévben, de van olyan vélemény is, amely 121 milliárd feletti összeggel kalkulált. Az árbevétel növekedését két olyan tétel is kedvezően befolyásolhatta, amely a harmadik negyedéves számok közül még hiányzott. Október–de­cemberben ugyanis már teljes körű marketingtámogatást élvezett az ideiglenes felfüggesztésből a gyógyszerpiacra újra visszatérő Esmya, miután a Richter értékesítési hálózata szeptember elején újrakezdte a méhmióma kezelésére szolgáló szer európai promócióját. Újra teljes értékű negyedévet zárt a Richter romániai gyógyszer-nagykereskedése, a Pharmafarm is, amely szeptember közepén kapta vissza a nyáron ideiglenesen bevont működési engedélyét.

Az elemzői várakozások szerint a Richter negyedéves bruttó profitja 63 milliárd forint fölé emelkedhetett a bázisidőszaki 60,9 milliárd forint után. A Richter ír-amerikai értékesítési partnere – az Allergan – már közzétette a negyedéves eredményeit. Ebben szerepel a Vraylar antipszichotikum forgalmi adata is, amely után a Richtert bevételrészesedésként 7,5 milliárd forint illeti meg. Az összeghez egyéb költség már nem kapcsolódik, így az teljes mértékben a bruttó profitként jelenik meg.

Számottevő eltérést mutatnak az üzemi eredményre vonatkozó várakozások (EBIT). A Reuters szélesebb körű konszenzusa 17,6 milliárd forinttal számol, a KBC tegnap megjelent elemzése viszont felhívja a figyelmet, hogy egy egyszeri kiadási tétel nagyban ronthatja az üzemi eredményt. A különbözet a Mithra gyógyszercéggel szeptemberben kötött licencmegállapodáshoz fűződik, amelyben szerepel, hogy a szerződés aláírásakor a Richter 35 millió euró egyszeri mérföldkő-kifizetést teljesít.

A várakozások szerint a magyar gyártó a negyedik negyedévben számolta el ezt a mintegy 11 milliárd forintos költségtételt, ami jelentősen visszavetheti az EBIT alakulását. Ha így történt, akkor a Richter EBIT-je 6 milliárd forint alá eshetett vissza. A Világgazdaság a konszenzus készítésekor figyelembe vette a KBC prognózisát is, így az EBIT-várakozások átlaga 11,5 milliárd forint lett.

