Lengyelországban vásárolhat az OTP

Megválik a német Commerzbank a lengyel mBankban lévő többségi részesedésétől: vevőként felmerült az OTP Bank neve is, de óriási a tülekedés a negyedik legnagyobb lengyel hitelintézetért.

Hírbe hozta és a lengyel mBank lehetséges új tulajdonosai közt említi az OTP Bankot is tegnapi cikkében a lengyel Parkiet című hírlap. A Világgazdaság megkeresésére az OTP Bank kommunikációs osztálya nem kommentálta a lapértesülést. Az elsősorban digitális szolgáltatásokban erős mBank 69,3 százalékos pakettjéért (amelyet még a német Commerzbank AG birtokol) sorban állnak a vevők.

A kivonulási szándékát egy hónapja bejelentő Commerzbank helyébe léphet a lengyel pénzintézeti piac hatodik szereplője, a BNP Paribas is, ám ott sem kommentálták a találgatásokat. A Rzeczpospolita című napilap szerint a legesélyesebb a két legnagyobb hazai pénzintézet, a PKO BP és a Pekao SA, de felmerült a Santander és a Millennium Bank neve is. Az OTP mellett szól – érvelt a Parkiet –, hogy a Commerzbank-részesedésért olyan hitelintézetek is versenybe szállhatnak, amelyeknek még nincs érdekeltségük a lengyel bankpiacon.

Az elmúlt időszak markáns régiós terjeszkedése miatt már a komolyan vehető jelöltek közt számolnak az OTP-vel. Az mBank piaci kapitalizációja 16,4 milliárd zloty, eszközeinek értéke pedig 152 milliárd zloty, a piaci részesedés alapján negyedik az országban. Óvatosságra intheti azonban a vevőket, hogy az mBanknak az egyik legnagyobb a svájcifrank-hitel miatti kitettsége, a teljes hitelállomány 16,7 százaléka.

A Parkiet kiemeli, hogy a magyar bankcsoport piaci kapitalizációja kicsivel már meghaladja a legnagyobb lengyel bankét, a PKO BP-ét. Az OTP csoportszinten 18 százalék feletti tőkearányos megtérülést (ROE) képes felmutatni, miközben a lengyel bankszektorban a legjobbakra is „csak” 10-12 százalék jellemző.

