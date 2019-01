Unicum-áremelés keserű szájízzel

Meg sem rezdült a Zwack árfolyama a januári kedvezőtlen adóváltozásokra. Igaz, legnagyobb áldozata, az Unicum nehezen helyettesíthető termék, de ha ötödével drágul a legendás keserű, azt már a részvényesek is nehezen nyelik le.

Elsején hatályossá vált a népegészségügyi termékadó (neta) kiterjesztése, amellyel egy csapásra

megszűnt a pálinkák és a keserű likőrök eddigi kiváltságos helyzete.

Brüsszeli nyomásra e termékekre is kivetették ugyanis a gyakran csak chipsadóként emlegetett sarcot, amely évek óta sújtja a legtöbb szeszes italt. Az elfogadott változtatások alapján a netát minden alkoholtermékre kiterjesztették, emellett

a 35-45 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italok esetében 700 forintról 850 forintra emelték a literenkénti adó mértékét

– mondta a Világgazdaságnak Nagy-György János, a KBC junior elemzője. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy literenként 150 forinttal többet fizetnek a gyártók azon termékeik után, amelyek eddig is adókötelesek voltak.

Az érintett termékkörnél eleinte csak csekély áremelkedésre lehet számítani, míg

a mostanáig netamentes pálinkák és gyógynövényes italok esetében akár 20 százalékos is lehet a drágulás.

A Zwack legismertebb terméke, az Unicum kevéssé árérzékeny, hiszen nehezen helyettesíthető, ráadásul eddig is átlag fölötti volt az árazása, emiatt az elemző nem vár nagyobb visszaesést a forgalomban.

Miután a Zwack üzleti éve április 1-jétől március 31-ig tart, ezért a KBC elemzője szerint a most zárult harmadik negyedév számait erősíthették az előrehozott vásárlások, s ennek következtében a negyedik negyedév haloványabb lehet. Mindezzel együtt eredményes üzleti évet zárhat a társaság. Az osztalékpolitika is változatlan maradhat, Nagy-György János szerint középtávon is tartható lehet az ezer forint körüli egy részvényre jutó osztalék.

A kurzuson nem tükröződött tegnap a neta negatív hatása, napközben pár tucat darabos kötéseket láthattunk, a nyitó ártól alig eltérő szinteken

– mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője, aki annak sem látta jelét az árfolyamgrafikonon, hogy előre árazta volna a piac a változásokat. Az elmúlt két-három hónapban ugyanis eleve emelkedő pályán mozgott kurzus.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a Zwack jellemzően illikvid papír, átlagos napi forgalma a piaci kapitalizáció 0,02 százaléka körül van. Emiatt, ahogy a jó hírek sem késztetik szárnyalásra a kurzust, úgy a rossz hírek sem taszítják a mélybe.

