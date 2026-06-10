Hivatalos: kihirdette a Tisza-kormány a Magyar Közlönyben, melyik településnek, mennyit kell befizetnie az államkasszába – ez a város járt a legrosszabbul

Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után. A rendelet a mellékletében rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025. évi helyi iparűzési adóbevétel-többletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig.

A kormány döntést hozott arról, mely településeknek kell fizetniük / Fotó: Velkey György László / Facebook

A Magyar Közlönyben közölt táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot.

Ugyan jó néhány településeknek kell fizetnie, azonban sokan alacsonyabb összeggel megúszták. Azonban akadnak olyanok is, akiknek százmillió forint feletti befizetést írt elő a kormány:

Körmend 183,4 millió forint

Tószeg 154,1 millió forint

Kisvárda 151,15 millió forint

Gyöngyös 148,6 millió forint

Mátranovák: 139,8 millió forint

Tiszapüspöki 136,3 millió forint

Szigetszentmiklós 133,96 millió forint

Tiszavasvári 131,6 millió forint

Hajdúnánás 131,3 millió forint

Gyál 129,5 millió forint

Nagytarcsa 124,8 millió forint

Szolnok 120,8 millió forint

Szentgotthárd 116,8 millió forint

Rétság 105,25 millió forint

Makó 102,3 millió forint

Kármán Andrásék közzétették, fizetni kell: megjelent a települési lista, Borsod vezet, Budapest megúszta

Az ügy előzménye, hogy két nappal korábban, hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátották a Pénzügyminisztérium rendelettervezetét a települési önkormányzatok 2025-ös helyi iparűzésiadó-többlete után keletkező befizetési kötelezettségének mértékéről a kormany.hu-n. A dokumentum szerint a fizetési kötelezettséget 2026. június 30-ig kell teljesíteniük az önkormányzatoknak.

A táblázatban közölt adatok alapján sem Budapestnek, sem a kerületeknek nincs fizetési kötelezettségük. A fizetendő összeg nagysága alapján két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település vezeti a listát, Kazincbarcika 787 millió, Berente 469 millió forinttal. Őket jét Pest megyei település követte, Vecsés és Ecser egyenként mintegy 185 millió forinttal. A javaslat szerint a befizetési kötelezettség 202 települést érint a Budapesten kívüli 830-ból.